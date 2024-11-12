別再只去瑞豐！高雄隱藏版夜市被推爆 50元遊戲玩到飽「小孩叫不走」

高雄夜市別再只去瑞豐、六合！有網友在PTT發文問道，除了瑞豐外，有沒有在市區、遊戲玩樂比較多的夜市？貼文曝光後，底下留言大推一在地夜市，佛心遊戲攤位「只要50元」，就能讓孩子玩到飽再離開。

原PO在PTT發文指出，說到高雄夜市，瑞豐實在去過太多次，而且人又太多，家裡住在自強夜市三多商圈附近，因為小孩喜歡玩彈珠跟撈魚，自強夜市比較少這種攤販，因此想請大家推薦其他夜市。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「一定是鳳山青年夜市，氣墊樂園、小摩天輪、海盜船、飛天汽車」、「青年夜市有撈魚、彈珠、跳跳床」、「現在要叫鳳山中崙夜市了吧」。

其中最多人推薦的是楠梓後勁夜市，「捷運r20出來有後勁夜市，裡面有50元玩到飽的」、「上次去後勁50元任意玩，小孩都叫不走，老闆還一直說去吃個飯再回來玩、不再收錢，最後待了2小時，下次不敢再去」、「直接去後勁夜市，兩攤都是50元玩到你會怕，還送玩具」、「真的第一次聽到50玩到飽，好誇張」。