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緬北詐騙賣慘？超殘忍內幕曝光「900萬才放人」 網質疑：不是台灣人

聯合新聞網／ 綜合報導
和詐騙集團聊天，他得知內部殘忍情況。 示意圖／ingimage
和詐騙集團聊天，他得知內部殘忍情況。 示意圖／ingimage

老百姓受拐至緬北詐騙是近年來社會關注的嚴重議題，不少單純的受害者被拐賣進園區就再也出不來。一名網友在Dcard上發文分享自己近日遇到詐騙的故事，當買家要求驗證手機時，他就發現對方是詐騙，出於好奇他仍然繼續對話，後來演累了直接攤牌問對方業績不好是不是會有懲罰，對方也無奈回答內部非人道情況，貼文公佈後不少網友懷疑對方敘述內容的真實性。

透過原PO的截圖可以看到，兩人一開始使用7-11的賣貨便平台進行交易，結帳後買家卻出示帳戶被凍結的信息，要求賣家進行驗證，原PO立馬看出端倪但仍然配合他「演了一下」才戳破對方。原PO諷刺「還要再花時間在我身上？」、「從妳第二句開始我就知道妳是詐騙了」，對方起初裝傻，隨後又追問原PO「為什麼不理我」、「什麼意思」、「不愛我了？」、「我們離婚吧」等等。

原PO忍不住問到「妳這樣玩業績不好會被打嗎」，詢問要不要幫忙報警還是對方是自願的，對方表示自己人在緬甸回不了台灣，就算報警也沒用，只要業績不好就要一直加班，一天十八小時就這樣過了半年。對方還補充曾經有人逃跑抓到後被拖到後山，即使業績達標也沒辦法被釋放，除非家人願意繳納200萬人民幣（約新台幣894萬元）。

一系列對話原PO忍不住感嘆，原來現在還是一堆人被騙去緬甸，報警也沒用，難怪詐騙集團一直都在想方設法的詐騙人，被逼的沒辦法，並提醒大家注意身邊小孩、朋友別被騙到緬甸回不來。

貼文下網友紛紛留言討論，認為對方只是在賣慘「絕對不可能是台灣人，他可能詐騙月收比你高，翹著腿在跟你唬爛」、「下面那些搞不好就裝可憐，看你會不會可憐她給錢」、「他：你別一直可憐我啊，直接給錢」、「你玩他，他也玩你而已」、「他是金牌業務吧，被戳破了話唬爛賣個慘」。

緬甸 詐騙

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