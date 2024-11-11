講不聽！全程無照駕駛…台夫妻自駕遊日本 業者無奈報警：很不尊重

不少人到日本旅遊會選擇自駕，不過近年來也出現多起「無照」駕駛，不僅對外丟臉也造成台人未來旅日想自駕規範會越來越嚴格。達人租車（レンタカーの達人RENTAL CAR TATSUJIN）在Threads分享了一起無奈事件。來自台灣的夫婦在日旅遊期間全程讓沒有駕照的先生駕駛，租車公司起先有報警卻被逃脫，業者只能無奈在網路上公布過程，並感嘆這樣自私的行為只會讓當地人更加不滿，未來台人出租當地汽車將更加困難。

業者指出，當時一對來取車的台灣夫婦，只有太太帶了台灣駕照譯本。業者清楚地告訴他們，先生不可駕駛，因為在日本是違法行為，當下他們點頭同意，業者也只能相信他們的承諾。一天後，業者收到他們發來的照片詢問導航使用方法，赫然發現畫面顯示在高速公路行駛中，反映看到先生疑似在駕駛車輛，跟保險公司溝通後，保險要求調查紀錄器，如果屬實後必須報警，結果果然先生全程無照駕駛，太太沒有駕駛過車輛還載著年幼的孩子上路。

業者無奈說道「他們無視規定，不僅置自己於險境，還讓孩子成為風險」，對此他們只能在還車時報警，但等到警方到場前，客人表示不知道沒有譯本不能駕駛，並馬上坐計程車逃離。警方最終有記錄他們的違規行為，並將資料移交入管局。不過業者表示最讓人擔憂的是當地人對外國遊客駕駛的行為已經日益不滿，這樣的事件越多，可能會導致規定更嚴，最後受害的反而是那些守法、遵規的旅客。

業者強調先不說這樣的行為對公司會造成損失的可能。重點是對法律的漠視，更是對其他人的不尊重。萬一發生意外，保險完全不會理賠，這是置家庭、他人和所有人於險地，貼文下網友紛紛留言「謝謝你依法辦理，請不要縱容他們」、「報警就對了，在日本違反交通規則是有機會被拒入境的」、「做得好，這種失格的台灣人應該要接受懲罰，並且向外國人道歉」、「好丟臉，日本必須要拒絕他們再入境，並且通報台灣，請他們繳清罰款」。