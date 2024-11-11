快訊

很多人犯！醫示警咖啡「1喝法」恐傷腎 曝6食物護腎

可能入監！誣指羅淑蕾侵占500萬賑災款 國民黨中常委邱素蘭判4月定讞

別用Google搜尋6個字！資安公司示警：個資、銀行資料全洩光

情侶路邊親熱下身交疊女方騎腰擺動 清潔工這樣看…網笑：越走越近

香港01／ 撰文：田中貴
1對年輕男女當眾在路邊親熱，雖然身邊停泊了車輛，但行經途人仍可看到不雅場面。畫。（facebook群組「爆廢公社二館」影片截圖）
1對年輕男女當眾在路邊親熱，雖然身邊停泊了車輛，但行經途人仍可看到不雅場面。畫。（facebook群組「爆廢公社二館」影片截圖）

情到濃時想親熱，也要看場合是否適合！網上流傳1條影片，只見1對年輕男女當眾在路邊親熱，雖然身邊停泊了車輛，但行經途人仍可看到不雅場面。

畫面見到女方騎在男方腰部位置，雙方下身交疊，女方擺動身體，2人忘我地親熱之際，鏡頭前竟然出現1名頭髮半灰的清潔工，藉掃地走近，成為活春宮場面的「現場觀眾」。

大量網友笑言「阿伯應該會愈掃愈靠近」、「阿伯想等等，之後還有其他東西要清掃」，亦有人批評傷風敗俗，片中男女理應前往旅館。據了解事件並非在港發生，有網友估計現場應是台灣。

相關影片被上載至facebook群組「爆廢公社二館」，長約10秒，片中可見1對年輕男女在路邊親熱，女方騎在男方腰部，身體正在摁動，但沒有發出任何聲響。

而影片出現一陣陣聲響，其後有頭白灰白的清潔工入鏡，原來正是掃地聲音，而清潔工更漸漸走近，甚至抬頭近距離觀看「真人表演」，但該對男女仍然忘我親熱，清潔工則低頭掃地，疑藉著工作伺機成為「活春宮」場面的現場觀眾。

影片吸引許多網友留言，笑言「阿伯可能說『年輕人終究是年輕人』」、「阿伯，那地要掃破了」、「看得掃地大叔心癢癢」。

延伸閱讀：

新蒲崗活春宮？采頤花園男脫褲 疑女子竟這樣口交 震撼畫面瘋傳

按摩活春宮！網紅全身按摩鄰床傳呻吟聲 1句確認激戰鬧：好離譜

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

情侶路邊親熱下身交疊女方騎腰擺動 清潔工這樣看…網笑：越走越近

情到濃時想親熱，也要看場合是否適合！網上流傳1條影片，只見1對年輕男女當眾在路邊親熱，雖然身邊停泊了車輛，但行經途人仍可看到不雅場面…

社工在長照中心兼多職 還曾接護理工作「抽痰換藥」…網：心臟很大顆喔

日前一名網友在社交平台呼籲，準社工人別去老福機構，他透露自己擔任3年長照中心社工，不僅要管控醫護衛耗材，也要會維修機構設施，連設施設備的計畫補助也最好要會撰寫，而且當長照中心人力短缺時，還得接手護理工作，也得盡可能知道職能治療師的工作內容。

名醫突收交通違規信件差點上當 逼真截圖曝光網驚：我也收過

近年來詐騙手法推陳出新，花招百出、虛虛實實，讓民眾霧裡看花、防不勝防。網紅Icu醫生陳志金在臉書粉專貼出一張擷圖，指出日前收到監理站的一封信，打開一看上面寫著「業務中心發現您未處理違反交通管理事件，請於11/07之前盡快處理」，讓他先是納悶自己究竟何時犯了交通違規事件，後經老婆提醒才意識到是詐騙。

父親工傷成身障送機構 女大生不忍他遭束縛…知情者：人力少難照顧

你能想像21歲過著什麼樣的生活呢？一名21歲的女大生近日在論壇透露，她靠著半工半讀，扶養因工傷失能的父親，起初她和外籍看護輪流照顧，後來因過於疲累只好將父親送至照護機構。最近父親情況不佳，常拆開尿布弄髒病床，於是四肢被約束帶束縛起來，留下很深的勒痕，讓該名女大生感到不忍。有網友對此於留言區回覆，機構人力短少，以致照顧困難。

市集攤位假轉帳手段猖狂！ 攤主提醒：結帳完別直接放顧客離開

不少市集攤販會選擇掃碼轉帳，提供民眾便利且多元的付款方式，但近期卻有攤主發現，少數有心人士會利用店家忙碌時秀出「假的」支付畫面，藉以達到假轉帳、真詐欺的目的，提醒其他同業多加留意。

海象不佳惹的禍！妹子雙11淘寶大爆買 突收通知「包裹掉海裡」

中國大陸電商平台「淘寶」深受不少消費者喜愛，隨著一年一度雙11購物節的到來，不少買家紛紛下了大筆訂單，想趁優惠搜刮一波喜歡的商品。不過，日前有一名女網友指出，自己買的淘寶貨「掉到海裡了」，原因是在運輸過程中遇到海象不佳所致，引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。