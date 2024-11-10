社工在長照中心兼多職 還曾接護理工作「抽痰換藥」…網：心臟很大顆喔

日前一名網友在社交平台呼籲，準社工人別去老福機構，他透露自己擔任3年長照中心社工，不僅要管控醫護衛耗材，也要會維修機構設施，連設施設備的計畫補助也最好要會撰寫，而且當長照中心人力短缺時，還得接手護理工作，也得盡可能知道職能治療師的工作內容。

該名網友在臉書社團「靠北社工2.0」發文表示，他在長照中心擔任社工已有3年，提及此工作經驗，原PO直呼，「你能想像嗎，一個社工要做多少事情嗎？」他指出，自己包辦機構內外設施設備的維修管理、設施設備計畫補助的撰寫、長者及護理人員的醫護衛耗材的發放和管理。

不僅如此，當機構缺人時，原PO也會被訓練護理的工作技能，必須會抽痰、換藥、排藥，連職能治療師的工作也最好要知悉。他更抱怨人力不足時，上頭的人會說要共體時艱，人力充足時加班費卻給得不乾脆，令原PO在文末感嘆社工很可憐。

貼文底下有網友留言，「非醫事人員都敢抽痰及換藥…看來心臟很大顆呢」，引起另一位網友回應，「會不會有人覺得這已是日常啊？」；也有其他人留言，「一人當三人用啊，真血淚」、「勇敢拒絕」。