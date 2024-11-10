市集攤位假轉帳手段猖狂！ 攤主提醒：結帳完別直接放顧客離開

不少市集攤販會選擇掃條碼轉帳，提供民眾便利且多元的付款方式，但近期卻有攤主發現，少數有心人士會利用店家忙碌時秀出「假的」支付畫面，藉以達到假轉帳、真詐欺的目的，提醒其他同業多加留意。

一家日系服裝的小編在Threads上發文，表示近期遇到一位女顧客，親眼看著她掃完條碼後出示匯款成功的畫面，然而店家的手機並未收到轉帳通知，但該名顧客轉帳2次卻都顯示成功，經過仔細觀察，才發現手機中的帳號並非該店家帳戶，「奇怪了，她明明是掃我們的QR code，為什麼變成其他不認識的帳號？」

當下原PO因沒有證據證明她欺騙，只好請該名顧客換一個方式完成付款。事後，她也懷疑顧客是轉到自己本身的另一個帳號，「以為出示成功畫面，我們會草草帶過」，她也藉此提醒其他市集同業，「若使用轉帳付款，一定要確認自己的手機也跳出匯入金額再讓客人離開」。

貼文曝光後，引發不少網友熱議，「我認識很多善良的人都是看到看到客人付款畫面就出貨，沒想到居然開始出現這類型詐騙，要趕緊去提醒他們了」、「大家要小心餒，不要太相信人類」、「哇靠…這是什麼中國詐騙手法」。

也有人建議店家可以利用「Line pay」連接智慧手錶，付款完成後app會跳出提醒，告知成交金額跟手機末三碼，當日成交筆數跟總金額也都能從程式裡查詢，「一邊忙一邊感覺到手錶震動，再瞄一下手錶就可以跟客人說收到了，很方便」。