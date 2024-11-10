父親工傷成身障送機構 女大生不忍他遭束縛…知情者：人力少難照顧

你能想像21歲過著什麼樣的生活呢？一名21歲的女大生近日在論壇透露，她靠著半工半讀，扶養因工傷失能的父親，起初她和外籍看護輪流照顧，後來因過於疲累只好將父親送至照護機構。最近父親情況不佳，常拆開尿布弄髒病床，於是四肢被約束帶束縛起來，留下很深的勒痕，讓該名女大生感到不忍。有網友對此於留言區回覆，機構人力短少，以致照顧困難。

原PO在Dcard以「心情 我21歲大學生 要撫養重度身障父親」為題發文表示，自己是21歲的女大生，因為父母早年就離婚，所以她獨自扶養失能的父親。父親的失能起於2年前的工傷，他從高處墜落，以致喪失部分智力、進食能力，行動能力更是完全失能，老闆對於父親的狀況不負責，在之前也沒有替他保保險，至今原PO仍在打官司。

原PO因為有半工半讀的壓力在身，只好結束長達半年、只能睡睡醒醒2至3小時和外籍看護輪流照顧父親的日子，選擇將他送到照護機構，而父親最近狀況愈來愈差，神智恍惚之外也常將尿布拆開，弄髒病床，於是機構的護理師和外籍看護將他的四肢以約束帶束縛。原PO觀察到，「綁得超級緊，四肢完全動不了，我去看望的時候拆開，發現勒痕超級深」。

原PO不僅心疼到眼淚一直掉，也質疑起復健的意義何在，因為父親一週有6天都被束縛帶綁住，只有一天可以復健，但她向護理師和外籍看護反映都無效，他們向原PO說，不用束縛帶很難照顧父親。原PO也在文末直言，生活得好累，而且又要看父親受苦，不知如何是好。

有曾在照護機構工作或實習的人表示，「如果不約束、綁不緊，下一秒就是拔鼻胃管、玩大便，除了機構退貨的可能性會很高，還會有更大的費用支出，身為長照的第一線人員可以理解妳很難過，但在財務、現實的壓迫下不得不妥協，會建議在爸爸比較清醒的時候跟爸爸討論後續的醫療處置」、「我在長照機構工作過，很多都因為人力不足照顧不好」、「我有去照護機構實習過，老實說那邊的護理師跟照服員真的都蠻粗魯的，但妳也沒辦法要求他們要多溫柔，因為他們也真的很辛苦，帶我的照服員姊姊說2個人要顧一層樓的長輩」。

也有不少人認為原PO辛苦了，「辛苦妳了，曾經我也被插過鼻胃管跟尿管，知道那樣的不舒服，如果妳爸有意識建議可以跟他好好溝通，讓他明白妳的難處」、「辛苦妳了，這狀況已經是無解的，因為我曾經有過差不多一樣的狀況，但他3年內就因為病情嚴重而走了」、「辛苦了…把每則留言都看完了，也不知道留什麼才能安慰到妳，還是要記得偶爾讓自己放空散散心哦」、「只能說，辛苦了！祝官司早日解決，脫離困境」、「辛苦了，妳真的很棒很努力了，要記得好好休息」。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線