名醫突收交通違規信件差點上當 逼真截圖曝光網驚：我也收過

近年來詐騙手法推陳出新，花招百出、虛虛實實，讓民眾霧裡看花、防不勝防。網紅Icu醫生陳志金在臉書粉專貼出一張擷圖，指出日前收到監理站的一封信，打開一看上面寫著「業務中心發現您未處理違反交通管理事件，請於11/07之前盡快處理」，讓他先是納悶自己究竟何時犯了交通違規事件，後經老婆提醒才意識到是詐騙。

陳志金指出，收到監理站寄來的信件之後，因為看到內容有附上線上處理的操作步驟，讓他不斷在回想自己怎麼可以這麼不小心，「到底是超速？違規右轉？還是沒有禮讓行人？」，並表示覺得相當丟臉，認為違反交通規則會重創自己的形象。

於是，陳志金請教老婆說，「妳幫我看看，我到底哪裡違規了？」，結果太太一語道破說「違你個頭啦！你根本就沒在開車！」，這下陳志金才意識到那是一封詐騙郵件。

貼文曝光後，不少網友紛紛表示，「我也收過呢！開車紀錄不好，一度覺得是真的」、「詐騙，我上禮拜也收到，真的仿很像，加上它的日期都會押當天，讓人更緊張。我也差點輸入個資查詢，後來才想說我應該要自己從監理站網站去查」、「我還收過『假的監理站網頁』的手機罰單簡訊呢！誤以為真的有違規罰單要繳，幸好跑一趟監理站確認」。

此外有網友分析，「用語一看就知道不是台灣慣用用語」、「一般會寄紙本，而且是掛號寄出，政府催債也是不遺餘力」、「笑翻了，政府機關後面的網址應該都含有gov.tw」、「這詐團一定不是阿金醫師的鐵粉，鐵粉都知道阿金醫師不開車」、「還好老婆英明」。