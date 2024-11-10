海象不佳惹的禍！妹子雙11淘寶大爆買 突收通知「包裹掉海裡」

中國大陸電商平台「淘寶」深受不少消費者喜愛，隨著一年一度雙11購物節的到來，不少買家紛紛下了大筆訂單，想趁優惠搜刮一波喜歡的商品。不過，日前有一名女網友指出，自己買的淘寶貨「掉到海裡了」，原因是在運輸過程中遇到海象不佳所致，引發熱議。

原PO在Dcard以「淘寶貨掉到海裡了」為題，指出日前收到一封訊息，上面大意寫著「您的包裹在運輸過程中因海象不佳，導致貨物丟損無法送達，對此我們深感歉意，現立即啟動理賠程序，將對您的包裹和運費進行全額理賠」。

原PO表示，自己是第一次遇到這種特殊狀況，收到訊息的當下還以為是詐騙，直到APP也同步收到通知，不禁感嘆「不幸中的大幸是雙11還沒過，可以再下一次單，現在比較疑惑的是，支付的手續費是否會理賠」。

貼文一出，不少苦主買家紛紛跳出來分享經驗，有人出示跟原PO一模一樣的APP通知畫面，留言說「我的也是，13000多元」、「10個包裹全部海底撈+1」、「妳不孤單…官方集運，這還是我第一次買淘寶」、「我的也是，原本很期待開箱，錢錢變成喜歡的形狀，結果被用這種方式告知」、「突然發現我不孤單，倒霉鬼簽到」。有賣家分享，「我們公司的貨物之前也遇過一樣的問題，業務部門電話和客戶解釋，好幾個同事都在憋笑」。

另外有網友表示，「嚇到趕快開我的淘寶帳號確認，還好沒問題⋯這真的好扯欸」、「不是全掉，好像是掉幾個貨櫃下去（在私人集運LINE群看到的消息）」、「這就是最早保險的起源啊！這種事其實比我們想像中的更容易發生，除了掉到海裡，還有像是（貨物）進水後，也不能用的鹽啊水泥等等」、「APP的時間軸都跟妳（原PO）一樣，但我沒收到貨物丟損的訊息，問客服也說已經在等待清關」。

事後，原PO更新貼文內容，提到「看到很多人跟我的貨是同一批，有取暖到了」，表示希望網友們的退費需求都可以獲得妥善處理，也可以趁著雙11優惠截止前趕快再次下單。