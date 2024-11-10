快訊

大大提升口感與風味 烹飪專家曝一醃漬物的汁水醃雞肉最省事

陳佩琪再發文談檢調約談內容 曝光10年間夫妻收入總額

海象不佳惹的禍！妹子雙11淘寶大爆買 突收通知「包裹掉海裡」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友指出，自己買的淘寶貨「掉到海裡了」，原因是在運輸過程中遇到海象不佳所致。示意圖／Ingimage
有網友指出，自己買的淘寶貨「掉到海裡了」，原因是在運輸過程中遇到海象不佳所致。示意圖／Ingimage

中國大陸電商平台「淘寶」深受不少消費者喜愛，隨著一年一度雙11購物節的到來，不少買家紛紛下了大筆訂單，想趁優惠搜刮一波喜歡的商品。不過，日前有一名女網友指出，自己買的淘寶貨「掉到海裡了」，原因是在運輸過程中遇到海象不佳所致，引發熱議。

原PO在Dcard以「淘寶貨掉到海裡了」為題，指出日前收到一封訊息，上面大意寫著「您的包裹在運輸過程中因海象不佳，導致貨物丟損無法送達，對此我們深感歉意，現立即啟動理賠程序，將對您的包裹和運費進行全額理賠」。

原PO表示，自己是第一次遇到這種特殊狀況，收到訊息的當下還以為是詐騙，直到APP也同步收到通知，不禁感嘆「不幸中的大幸是雙11還沒過，可以再下一次單，現在比較疑惑的是，支付的手續費是否會理賠」。

貼文一出，不少苦主買家紛紛跳出來分享經驗，有人出示跟原PO一模一樣的APP通知畫面，留言說「我的也是，13000多元」、「10個包裹全部海底撈+1」、「妳不孤單…官方集運，這還是我第一次買淘寶」、「我的也是，原本很期待開箱，錢錢變成喜歡的形狀，結果被用這種方式告知」、「突然發現我不孤單，倒霉鬼簽到」。有賣家分享，「我們公司的貨物之前也遇過一樣的問題，業務部門電話和客戶解釋，好幾個同事都在憋笑」。

另外有網友表示，「嚇到趕快開我的淘寶帳號確認，還好沒問題⋯這真的好扯欸」、「不是全掉，好像是掉幾個貨櫃下去（在私人集運LINE群看到的消息）」、「這就是最早保險的起源啊！這種事其實比我們想像中的更容易發生，除了掉到海裡，還有像是（貨物）進水後，也不能用的鹽啊水泥等等」、「APP的時間軸都跟妳（原PO）一樣，但我沒收到貨物丟損的訊息，問客服也說已經在等待清關」。

事後，原PO更新貼文內容，提到「看到很多人跟我的貨是同一批，有取暖到了」，表示希望網友們的退費需求都可以獲得妥善處理，也可以趁著雙11優惠截止前趕快再次下單。

淘寶 雙11

延伸閱讀

心靈成長課程與心理師的界線在「法律約束」：讓人掏出心事不難 難的是如何善後

家寧陷邪教爭議…心理師揭「心理治療vs.心靈課程」最大差異：對待創傷方式

心理晤談一開始只是收集資訊？談諮商關係中案主的責任

當家人出現幻聽、妄想「看似變了個人」該怎麼辦？心理師揭4狀況應對方式

相關新聞

海象不佳惹的禍！妹子雙11淘寶大爆買 突收通知「包裹掉海裡」

中國大陸電商平台「淘寶」深受不少消費者喜愛，隨著一年一度雙11購物節的到來，不少買家紛紛下了大筆訂單，想趁優惠搜刮一波喜歡的商品。不過，日前有一名女網友指出，自己買的淘寶貨「掉到海裡了」，原因是在運輸過程中遇到海象不佳所致，引發熱議。

北投知名麻辣食堂爆老闆偷吃員工！正宮怒貼「出軌照」：小三無恥破壞

台北市北投區某間麻辣食堂，日前遭民眾直擊門口貼著寫上「ＯＯ麻辣食堂員工老闆雙雙婚內出軌」、「小三無恥破壞」、「家庭破碎」、「停止營業」等大字的海報，吸引不少路人圍觀。據悉，正宮還因此要求老闆停止營業，場面相當火爆。

高速公路內線爭議多 網友怒：是超車道非「超速車道」

近幾年高速公路上的「龜速車」越來越常見，內線究竟該開多快也成為大家話題的中心。有網友發文抱怨：「內線車道到底要開多少才不會被閃燈啦？」，引發鄉民們激烈討論。

去林口千萬別全信導航走山路小徑 在地人曝：完全不敢走這條

林口臺地近年來發展迅速，除了住宅區、工業區興盛外，也有大型購物商場進駐，吸引許多外地人假日前來消磨時間。礙於交流道周邊壅塞的議題，山路成為了上林口的最佳選項，但光是通往林口的山路就有數十條，有網友誤闖一段偏遠的漆黑小徑，嚇得發文提醒大家：「晚上千萬別進去！」

全民大玩諧音梗 飲料店新品「愛芋喜爹綠」逗樂網友：想喝

每隔一段時間，總有人彙整出一些時下流行的人事物，如果你看不懂、不知道，代表你可能落伍了。有一位網友在Dcard以「台灣人到底可不可以放過諧音梗」為題分享，他最近看到一篇搜集飲料名稱的貼文，看完底下的留言後才發現「這根本是諧音梗大賽吧」。

月薪至少4萬就能爽爽活？「天真支出表」曝光 過來人嘆：一定年輕

萬物齊漲、薪水難調的年代，比起開源，如何節流可能是小資族更須重視的課題。一名網友認為，不論在台灣何處生活，只要月薪4萬元就能有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。