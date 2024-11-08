高速公路內線爭議多 網友怒：是超車道非「超速車道」

近幾年高速公路上的「龜速車」越來越常見，內線究竟該開多快也成為大家話題的中心。有網友發文抱怨：「內線車道到底要開多少才不會被閃燈啦？」，引發鄉民們激烈討論。

一名網友在PTT上以「高速公路內側要開多少才不會被閃燈？」為題發文，表示自己在國道上保持時速約110至120區間，當時內線道速限為110公里，不敢開太快怕發生危險，而看到那些與前車間隔不到一台車距離的人，都感到佩服同時也替他們擔心，因此抱怨：「內側車道到底要開多少才不會被人閃燈？」

文章曝光後引發鄉民熱議，有些人認為若沒有要超車，就不該慢速佔用內側車道，「內側車道就像廁所，任何人有需要都可以使用，但不能一直待在裡面」、「車速至少要到最高速限，最簡單的判別方式就是儘量跟上前車，但保持安全距離」。

也有網友提醒，超車道並不是「超速車道」，當自己追到那些龜速車時，不妨檢查自己的時速是否合乎安全範圍，「都開到速限上限了，其他要超車的不就是超速？」、「會叫你讓道的超速仔永遠無視自己超速和危險駕駛的行為，不知照此邏輯自己也是在佔用道路，只是超速佔用而已」。

事實上，內側超車道並非完全無法於行車時持續使用。根據「高速公路及快速公路交通管制規則」第8條提到：內側車道為超車道。但小型車於不堵塞行車之狀況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道。而在交通壅塞時，小型車得不受前項第一款及第三款之限制。建議民眾在行駛高速公路時，還是多依照路況調整規定範圍內的車速，保障自身安全。