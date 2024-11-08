去林口千萬別全信導航走山路小徑 在地人曝：完全不敢走這條

林口臺地近年來發展迅速，除了住宅區、工業區興盛外，也有大型購物商場進駐，吸引許多外地人假日前來消磨時間。礙於交流道周邊壅塞的議題，山路成為了上林口的最佳選項，但光是通往林口的山路就有數十條，有網友誤闖一段偏遠的漆黑小徑，嚇得發文提醒大家：「晚上千萬別進去！」

一名網友在Threads上發文，表示若要沿著新莊壽山路騎上林口，千萬別跟著導航路線走「柯厝坑路」，Google地圖中顯示該路線狹窄、顛頗、蜿蜒曲折且傾斜角度大，太陽下山後更是難以看清前方的路，因此他提醒大家：「晚上千萬別進去！」

若想要避開「柯厝坑路」這條驚悚路線，可以新增「中油加盟 文一站」或是「台灣中油 林口工三站」為中間停靠點，便能順利改由文桃路接至文化一路，平安抵達林口市區。

一位自稱是林口人的網友補充了幾則山路攻略：

1.親自測試過青山路的測速照相不會取締機車

2.壽山路下坡全段限速40公里，並設有區間測速

3.樂生醫院旁邊的萬壽路一段小巷別走，你會後悔

4.泰林路三段有大彎，還有一堆砂石車跟你賽跑

5.大科路去三井最快，上坡可以一路飆，下坡則有兩台測速

貼文曝光後也讓不少機車族產生共鳴，「走過一次，難走，而且根本煞不住」、「在地人完全不敢走這條」、「想當初騎了五分鐘手就被震到麻，下坡一直煞不住，願稱這條為往林口路之大魔王」、「超有同感，整個很涼」、「必須讓更多人知道，真的不要走這條」。