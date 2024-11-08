快訊

呂政璋上任3天閃辭 藍委：凸顯民進黨用人「違」才

上任僅三天 台灣金聯新任董座呂政璋光速請辭

鄧麗君香港故居重建標售近7600萬 比20年前漲17倍

聽新聞
0:00 / 0:00

去林口千萬別全信導航走山路小徑 在地人曝：完全不敢走這條

聯合新聞網／ 綜合報導
從台北盆地前往林口臺地的山路多達數十條。照片中遠方高處的林口臺地，在雲霧中像是海市蜃樓。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
從台北盆地前往林口臺地的山路多達數十條。照片中遠方高處的林口臺地，在雲霧中像是海市蜃樓。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

林口臺地近年來發展迅速，除了住宅區、工業區興盛外，也有大型購物商場進駐，吸引許多外地人假日前來消磨時間。礙於交流道周邊壅塞的議題，山路成為了上林口的最佳選項，但光是通往林口的山路就有數十條，有網友誤闖一段偏遠的漆黑小徑，嚇得發文提醒大家：「晚上千萬別進去！」

一名網友在Threads上發文，表示若要沿著新莊壽山路騎上林口，千萬別跟著導航路線走「柯厝坑路」，Google地圖中顯示該路線狹窄、顛頗、蜿蜒曲折且傾斜角度大，太陽下山後更是難以看清前方的路，因此他提醒大家：「晚上千萬別進去！」

若想要避開「柯厝坑路」這條驚悚路線，可以新增「中油加盟 文一站」或是「台灣中油 林口工三站」為中間停靠點，便能順利改由文桃路接至文化一路，平安抵達林口市區。

一位自稱是林口人的網友補充了幾則山路攻略：

1.親自測試過青山路的測速照相不會取締機車

2.壽山路下坡全段限速40公里，並設有區間測速

3.樂生醫院旁邊的萬壽路一段小巷別走，你會後悔

4.泰林路三段有大彎，還有一堆砂石車跟你賽跑

5.大科路去三井最快，上坡可以一路飆，下坡則有兩台測速

貼文曝光後也讓不少機車族產生共鳴，「走過一次，難走，而且根本煞不住」、「在地人完全不敢走這條」、「想當初騎了五分鐘手就被震到麻，下坡一直煞不住，願稱這條為往林口路之大魔王」、「超有同感，整個很涼」、「必須讓更多人知道，真的不要走這條」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

Google Maps 林口 測速

延伸閱讀

解塞車惡夢、最快2028完工！國1桃園平面接五楊高架有譜了

天堂變地獄！民怨林口三井二期試營運假日塞爆 侯友宜認了曝改善措施

國1林口段重大車禍！駕駛自撞再遭追撞「車慘成廢鐵」 釀1死5傷

三井二期試營運首週 林口居民怨：塞爆了！從天堂變地獄

相關新聞

高速公路內線爭議多 網友怒：是超車道非「超速車道」

近幾年高速公路上的「龜速車」越來越常見，內線究竟該開多快也成為大家話題的中心。有網友發文抱怨：「內線車道到底要開多少才不會被閃燈啦？」，引發鄉民們激烈討論。

去林口千萬別全信導航走山路小徑 在地人曝：完全不敢走這條

林口臺地近年來發展迅速，除了住宅區、工業區興盛外，也有大型購物商場進駐，吸引許多外地人假日前來消磨時間。礙於交流道周邊壅塞的議題，山路成為了上林口的最佳選項，但光是通往林口的山路就有數十條，有網友誤闖一段偏遠的漆黑小徑，嚇得發文提醒大家：「晚上千萬別進去！」

全民大玩諧音梗 飲料店新品「愛芋喜爹綠」逗樂網友：想喝

每隔一段時間，總有人彙整出一些時下流行的人事物，如果你看不懂、不知道，代表你可能落伍了。有一位網友在Dcard以「台灣人到底可不可以放過諧音梗」為題分享，他最近看到一篇搜集飲料名稱的貼文，看完底下的留言後才發現「這根本是諧音梗大賽吧」。

月薪至少4萬就能爽爽活？「天真支出表」曝光 過來人嘆：一定年輕

萬物齊漲、薪水難調的年代，比起開源，如何節流可能是小資族更須重視的課題。一名網友認為，不論在台灣何處生活，只要月薪4萬元就能有...

遊日扛超夯甜點回台全被丟！林氏璧曝曾「安檢旁狂吃6布丁」：要注意這規定

出國旅遊，遇到美味的食物難免會想囤點貨回家，以免日後難再品嚐，不過同時也需要注意保存與攜帶上的規定。近日有民眾想帶人氣甜點回台，卻在登機時遭安檢人員攔阻丟棄，旅日達人林氏璧也揭露過去曾一口氣吃掉6個布

旅遊避雷！日本「1食物」很難吃 當地人也認證：台灣大贏

台灣人很喜歡到日本旅遊，除了體驗當地的文化外，美食也是少不了的一環。有一名網友好奇，日本有什麼食物不能碰，引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。