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全民大玩諧音梗 飲料店新品「愛芋喜爹綠」逗樂網友：想喝

聯合新聞網／ 綜合報導
飲料店「萬波」11月推出新品芋頭奶綠，品名取自網友發想「愛芋喜爹綠」。圖／翻攝自IG @wanpotea.com.tw
飲料店「萬波」11月推出新品芋頭奶綠，品名取自網友發想「愛芋喜爹綠」。圖／翻攝自IG @wanpotea.com.tw

每隔一段時間，總有人彙整出一些時下流行的人事物，如果你看不懂、不知道，代表你可能落伍了。有一位網友在Dcard以「台灣人到底可不可以放過諧音梗」為題分享，他最近看到一篇搜集飲料名稱的貼文，看完底下的留言後才發現「這根本是諧音梗大賽吧」。

原PO表示，近日在其他社群平台看到知名飲料店「萬波」一篇搜集飲料名稱的文章，「什麼『芋仁不淑』、『芋罷不能』、『愛芋喜爹綠』（日文「愛してる」諧音，我愛你之意）樣樣來」，且不僅飲料店離不開諧音梗，這波熱潮甚至連建商都搭上，推出建案如「薰衣巢」、「捷運富境」、「常景錄」、「耀您館」等，全部的品牌都在翻玩各種諧音梗。

原PO表示，講真的，這樣點餐要他講，他還真講不出口，只能說萬波也是很敢玩。文末他也無奈地說，「未來應該是會連小孩的名字都不放過吧」。

網友們對於諧音梗表示能接受並且喜歡，「我覺得很讚欸，台灣人的幽默，走在路上被招牌逗笑，感覺像生活中的小確幸？」、「諧音梗總是讓人會心一笑」、「要台灣人放過諧音梗已經taiwan（太晚）了」、「很棒的行銷啊，我會想喝，諧音梗就是讓人輕鬆又快樂」、「其實美語、日語、西班牙語也有很多，而且也都蠻好笑的」。

更多人分享他們知道的諧音梗，「保時潔，連輪椅都沒被放過」、「蘇軾（舒適）圈XD」、「笑死我，昨天才剛看到美芝城新口味蛋餅要叫做台積Damn 」、「台灣人命名殯儀館：葬（藏）壽司、殯（冰）雪奇緣、燒肉放題」、「新北的夜市每間店都是諧音梗」。

有人喜歡就有人不喜歡。不喜歡諧音梗的人則直呼點餐實在「太羞恥」，「愛芋喜爹綠（日文「愛してる」諧音，我愛你之意），要我點餐時講這個，我還真的講不出口」、「真的很煩！教案也是一直要想諧音梗！真的不懂耶，好好說話不行嗎？」、「這種飲料店感覺會失去很多人，客人會覺得唸飲料名太恥，乾脆不要買」。

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