月薪至少4萬就能爽爽活？「天真支出表」曝光 過來人嘆：一定年輕

萬物齊漲、薪水難調的年代，比起開源，如何節流可能是小資族更須重視的課題。一名網友認為，不論在台灣何處生活，只要月薪4萬元就能有最低程度的生活品質，為此原PO還列出一張每月支出表。想不到一票過來人看完直搖頭，「你一定年輕，我剛出社會也是算的很簡單」、「稅金季來準備GG」。

一名網友在PTT八卦板以「月薪至少至少至少要有4萬吧？」為題發文，他認為不論在台灣北部、中部或是南部任一地區生活，「月薪至少至少至少要達到4萬塊，才能有所謂的生活品質吧」。

對此原PO還列出一張每月支出表，扣除必要開銷後，每月還能剩下7千至8千元可以投資股票，不過代價是「一輩子不婚不生不戀愛」。

30天早午晚餐費用：（80+125+150）X30=10650元 手機門號費用：499元 住處網路費用：999元 房租費用：12000元 娛樂開銷：8000元

原PO「天真支出表」曝光後，一票鄉民看完直搖頭，「想多了吧，還給你娛樂費跟存股錢喔？」、「房租就扣掉1/3，除非住家裡不然很痛苦」、「感覺8000元只能當生活費吧，不算娛樂，生活用品的錢都沒算」、「很遺憾的是12000元台北只能租鬼屋」。

另外，有一名過來人直言原PO「把生活想的太簡單」，他指出原PO少算許多支出，例如保險費用每月至少2千至3千元、交通費每月至少3千元。上述兩項用原PO投資股市金額扣掉後，每月僅剩約2千元，「稅金季來準備GG」、「你一定年輕，我剛出社會也是算的很簡單」。