旅遊避雷！日本「1食物」很難吃 當地人也認證：台灣大贏

台灣人很喜歡到日本旅遊，除了體驗當地的文化外，美食也是少不了的一環。有一名網友好奇，日本有什麼食物不能碰，引起網友熱議。

網友在PTT發文指出，日本什麼都好吃，但還是有極少食物全丟即可，像是餃子、肯德基，或是化學味超假的香蕉巧克力，好奇還有什麼東西？

除了從以前到現在都很容易被點名的章魚燒外，餃子是最多人選的，「餃子日本人自己都說台灣比較厲害了」、「肯定是餃子，上次一吃直接吐出來，有夠難吃」、「餃子，住幾年還沒吃過好吃的」、「絕對是煎餃，沒好吃的」。

另外還有很多人指出這幾樣也不行，「珍奶，難喝又貴又小」、「認真回，吉野家，難吃到爆，比台灣還難吃」、「日本肯德基真的不好吃」、「大阪燒，超鹹」、「大阪燒超級難吃，就一坨麵糊配碎肉」。

不過也有人覺得日本還是很多食物好吃，「我逆風，吉野家完全沒問題呀」、「我喜歡日本的章魚燒，台灣的就是炸丸子」、「會覺得日本餃子難吃的應該是吃不夠多間啦」。