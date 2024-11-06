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年輕人買不起房？他列「三大原因」砲轟：台灣真的不需要廢物

聯合新聞網／ 綜合報導
房價居高不下，中產階級望屋興嘆。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
房價居高不下，中產階級望屋興嘆。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

台灣近年房價高、物價高，讓人大喊吃不消。最近有一名網友分析「台灣年輕人買不起房的三大原因」，列出了眼高手低、只顧玩樂、不負責的心態，引起熱議。

網友在PTT指出，台灣年輕人買不起房有三大原因。第一「眼高手低」，台灣房屋持有率低，貸款條件對首購友善，只要有一份正當工作，銀行沒有不貸的理由，在收入比不上中老年人，又沒有三代積累的條件下，合理的選擇是老公寓或是較遠的新興重劃區，偏偏年輕人只想買精華區新房，當然買不起。

第二「只顧玩樂」，現在年輕人一天到晚出國玩，手機拿iPhone，一年換一次，不屑開二手車，只想買新車，Netflix、Spotify全部訂好訂滿，手機網路一定用吃到飽，不肯自己買菜煮飯，天天外食幾百元甚至幾千元，這樣存得到頭期款才有鬼。

第三「不負責的心態」，成就差就怪父母、房價高怪政府、薪水低怪老闆、股票賠錢怪投顧老師，反正什麼事都推給別人，就是不會檢討自己。

原po列出三點後砲轟「活該買不起房，台灣社會真的不需要這種廢物，滾去你們最愛的歐美日本吧，慢走不送」。

此文一出後馬上引起熱議，不少人贊同留言，「雙北最明顯，尤其新北收入和桃園差不多」、「事實啊，就是如此，ㄧ堆人只會東怪西怪，太貴不會存錢喔，自己想想花去哪啊」、「還有整天喝星巴克，一年要出國玩N趟，活該買不起房」、「不要這麼誠實，年輕人不開心」、「這篇正解」。

但也有一派認為，「老哥，你這篇聽著像老人在說的話」、「其實只有第一項，其他屬於幻想」、「現在人都不夠了還要趕人走，你真的很聰明」、「以前軍公教拚一點，北市還是買得起房，現在雙北都不用想」、「最好是省錢就可以買房子」。

年輕人 買房

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