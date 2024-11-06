女童機上突高燒痙攣…醫師團包圍救援！他見全機乘客高自律舉動更感動

長榮航空於11月4日自南韓仁川國際機場飛往桃園國際機場的BR159班機上，發生一起救護旅客的事件。由於機上恰好有不少醫師赴南韓醫學會開會返國，在機組人員廣播告知需要醫護緊急救助後，醫師們紛紛起身協助一名在機上突然高燒痙攣的小妹妹安然度過危機，而機上乘客也展現高度自律，在班機落地、空橋架好後，全機無人起身拿行李，優先禮讓小妹妹送醫，相當感人。

原po在Threads上曝光這起事件經過。他表示在機上用完餐後沒多久正準備要休息時，突然聽到機上廣播表示有名乘客需要緊急救助，詢回機上是否有醫生可以幫忙，接著一位、兩位、三位、四位醫師紛紛起身，陸續包圍了小妹妹。

該名突然高燒痙攣的小妹妹，在飛機降落前都有空服員及醫師們在旁照顧。令人感動的是，原po透露，當飛機落地後空橋架好，機上沒有一名乘客起身拿行李，而是優先禮讓醫護人員帶著小妹妹下機急救。

原po表示：「到底上輩子要拯救多少顆地球，才有辦法在飛機上(出事時)遇到醫師旅行團？我看各科都湊齊了吧！」也認為整個救援的過程看見機組人員的專業和醫師旅行團救人心切的心情，「世界還是充滿愛的，對吧」。

該則po文中有人認出機上出手幫忙的包含花蓮外科醫師蔡耀德，另外科醫師倪旻白也留言提醒大家，搭機時務必將藥品隨身攜帶。在該班機上服務的空服員留言表示，不只有許多醫師主動幫忙，也有藥師出現。

該名小妹妹的母親隨後也留言感謝全機組人員及全機乘客，她表示小妹妹在上機前是正常的身體狀態，起飛後才開始呼吸加速，量了耳溫39.8度，因為將兒童退燒藥放在託運行李中，才詢問空服員是否有兒童退燒藥。但下機前1小時，小妹妹突然出現熱痙攣症狀，包括會全身抽動、眼睛上吊，因為她有先天疾病，讓人格外緊張。

母親透露小妹妹在醫院急診一整晚後已出院返家觀察，並語帶感激的說「我很幸運存在那麼有愛的世界」。