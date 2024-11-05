公車很空坐博愛座遭司機驅趕「不換位子不開車」 她怒：氣到想投訴

又是博愛座！博愛座自設立以來飽受爭議，雖然政府不斷宣導「大家都可以坐」，仍有正義魔人會刻意為難。一名OL在Dcard上發文抱怨，自己近日早晨搭公車上班，因為坐在前排的博愛座被司機為難，甚至在她換位子之前不願意開車，越想越氣的她上網詢問網友是不是可以投訴。

原PO表示因為住家離公司只有十分鐘車程，而且上車後發現位置都還很空，於是選擇坐在前排博愛座， 才剛坐下就聽到司機說「妹妹妳這麼年輕為什麼要坐前面？」，她表示當下還以為自己聽錯繼續看手機沒回應，沒想到司機又大喊「我在跟妳講話啊！妳去坐後面啦」、「前面是博愛座欸，後面位置那麼多，妳去坐後面」，意識到真的在跟自己說話的原PO當下愣住，懷疑自己到底有沒有搞錯，因為當下公車非常空卻被趕離博愛座。

她補充其他乘客也已經幫她跟司機說「沒關係啦，座位很多啊」，但是司機不但沒有放棄，甚至堅持不開車，因為怕與司機爭執會導致自己上班遲到被扣薪水，所以最終還是妥協，司機才將公車開離站牌，不過回家越想越生氣的她表示很想投訴，自己平常搭乘大眾運輸工具，只要人多就會自動起身讓位置。

貼文曝光後網友們紛紛回覆「大家都知道坐那邊根本沒問題，只是司機在發瘋而已」、「我也有被趕過，車上只有我一個人」、「其他前排博愛座還有空位，也沒有妨礙到需要博愛座的人，憑什麼不能坐前排」，也有人猜測司機可能不單是因為博愛座問題趕人，「司機可能要吃早餐，怕被乘客看到觀感不佳」、「有可能是老人家上車或帶小孩的媽媽上車需要快速坐下，如果還要讓他們在顛簸中往後走找位子，確實是挺危險的」。