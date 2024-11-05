女奧客怒喊「不想吃口水」逼戴口罩 服務生無奈：不說話又被咆哮態度差

餐飲服務業非常辛苦，除了要做好份內的出餐或點餐工作，還得應付形形色色的客人，奧客更是服務業的惡夢。一名服務生在Dcard上發文抱怨，自己近日就遇到奧客，不僅在她介紹菜色和上菜時無禮的要求她戴口罩，更是在她為了方便上菜移動桌上的茶壺後直接破口大罵，認為她態度不佳，讓她無奈直呼「各位服務業都辛苦了」。

原PO表示自己是在宴會廳上班的服務生，近日一如往常微笑並跟客人介紹菜色和上菜，突然遇到一位非常奇葩的女客人，突然就對她說「把妳的口罩給我戴好，不然妳上菜的時候就給我閉嘴，我是來吃飯的，不想吃到妳們的口水」，隨後原PO和同事便按照客人的要求，上菜的時候不說話，儘量用眼神和肢體動作來進行工作。

由於客人桌上擺滿了菜，需要移動桌上物品才能夠繼續上菜，所以原PO伸手移動桌上的茶壺，沒想到此舉再度惹怒女奧客，在她上完菜離開包廂外後，居然追出來咆哮道：「妳剛剛那是什麼意思，為什麼要推茶壺，什麼鬼態度啊」。原PO回應因為對方要求不能說話，所以只用手移動水壺以便上菜而已，沒想到女客人繼續說「妳現在在不爽是不是，妳剛剛那個態度我覺得非常不OK」，隨後原PO無奈表示如果行為有冒犯她很抱歉，但目前政府沒有強制戴口罩，所以她也不認為客人能逼迫。

沒想到一番對話下來，客人態度更加火爆，罵道「我是客人欸，啊我就不想吃到妳們的口水啊，妳們有病怎麼辦，等下上菜的時候我不想看到妳們有說話的行為」。原PO表示當時自己和同事就不理她，繼續做自己的事情，後來同事說聽到其他人跟此女客人說她太苛刻，畢竟按照她的邏輯，身旁其他用餐者也不能講話。女客人卻囂張回應，「我們沒差啊，我們就聊我們的，我們是客人欸」。

超荒謬的說詞讓原PO大呼傻眼，「這到底是什麼奇葩的客人，這麼怕死在家裡吃飯就好」，抱怨介紹菜品被說不衛生，不說話又說態度差。貼文曝光後網友紛紛安慰「提出戴口罩要求可理解，但態度實在不用這樣，感覺像逮到機會撒野而已」、「一樣米養百樣人，不要太在意，到哪都會有奧客」、「妳辛苦了，我覺得妳的應答已經很棒了」、「超沒有素質」。

不過也有不少網友認同戴口罩的重要性，「開頭客人的要求合理，餐飲業真的應該統一強制員工戴口罩，會碰到食物店員又對著食物講話送餐真的有點噁心」、「其實一開始的要求還算合理，沒有人想吃別人的口水」、「我覺得餐飲戴口罩很基本，確實沒人想吃你們噴出來的飛沫」。