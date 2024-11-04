快訊

小五男童騎腳踏車遇死劫 哥招魂喊「不要再玩了」第二筊才完成

彰化離婚婦育2子又被移工性侵生雙胞胎 各界愛心湧來

連吃飯的資格都沒有？ 保全怨：靠泡麵果腹遭住戶投訴「味道重」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名保全想靠泡麵果腹，卻被住戶投訴「味道太重」。示意圖／Ingimage
一名保全想靠泡麵果腹，卻被住戶投訴「味道太重」。示意圖／Ingimage

許多社區大樓會請物業公司、管理員來負責社區日常維護，不過日前有位保全人員抱怨，「有些社區對保全非常嚴格，沒有另外的用餐空間，在櫃台吃飯又被投訴『有味道』」，讓原PO無奈表示，從晚上7點交班之後，一直挨餓到晚上11點都沒辦法吃晚餐。對此，許多網友心疼表示「你辛苦了，該吃就吃」。

一名網友在臉書社團「爆怨3公社」發文表示，有些社區對保全真的非常「嚴格」，社區沒有另外的用餐空間，只能將就在櫃檯吃飯，但吃飯又被投訴「有味道」。

原PO指出「我今晚又運氣差來這個嚴苛的社區代班，從晚上7點交班後，一直挨餓到晚上11點了，到現在都還沒吃，滿腦子都是晚餐還沒吃」，他想起上次被住戶嫌棄「吃味道很重的食物」，其實只是吃泡麵而已，無奈指出「實在是餓到胃疼發昏，只好趕快拿泡麵來泡，趁味道還沒蔓延的時候，趕快吃掉，感覺好悲哀」。

文章曝光後，許多網友安慰「你就直接吃啊，我還買臭豆腐去吃過，住戶當時還問我『你這樣吃夠嗎？我等一下要叫外送，隨便叫一份給你吧。』這就是住戶素質的問題」、「這種住戶就是自以為是、假高尚，請他不要呼吸就什麼味道都沒有了」、「有些社區的住戶就是自認有繳管理費，保全就要像狗一樣聽他們叫罵，就跟有些住戶要繳的公共費用包含電梯費，就整天去亂按樓層電梯一樣」、「不然你吃麵包或飯糰就沒味道了」、「保全真的很悲哀，勸你有能力肯吃苦的話，趕快跳槽吧」、「保全也是人啊！有些住戶很難搞，看到保全吃飯有意見、夜班打瞌睡也有意見、用手機也有意見，反正要保全坐在那邊發呆！有的社區則很好，有冰箱電鍋或微波爐提供保全熱便當，住戶還會送東西給保全吃」、「如果你下次晚上7點代班，可以先吃好晚餐再去上班」。

住戶 保全 泡麵

延伸閱讀

不想穩定嗎？33歲女「不安於現狀」想離職 網勸：確保一件事再走

「信用破產」父請女兒幫開證券戶…網急喊風險大 分享兩解方

用電動牙刷快速又乾淨！她高喊「怎麼輸」 網提2點要注意：仍可能蛀牙

全職寶媽想抓拍小孩 求推薦無腦拍照手機…網強推這款：別用iPhone

相關新聞

連吃飯的資格都沒有？ 保全怨：靠泡麵果腹遭住戶投訴「味道重」

許多社區大樓會請物業公司、管理員來負責社區日常維護，不過日前有位保全人員抱怨，「有些社區對保全非常嚴格，沒有另外的用餐空間，在櫃台吃飯又被投訴『有味道』」，讓原PO無奈表示，從晚上7點交班之後，一直挨餓到晚上11點都沒辦法吃晚餐。對此，許多網友心疼表示「你辛苦了，該吃就吃」。

試衣間脫到剩內衣「門簾被拉開」 她批服飾店無作為：5年來都沒改

近日台北101某流行服飾品牌遭爆「試衣間」採男女混用，因為沒有掛鉤固定簾子，就有不少客人在試衣時，簾子突遭陌生人拉開。此事鬧得沸沸揚揚，從Google評論上更可發現，這種狀況竟然已持續五年，到現在都還沒改進。

富二代環遊世界「讚1國最好玩」 一票人點頭：整體舒服又自在

新冠疫情趨緩後，人們紛紛「報復性出國」。有富二代在玩遍全世界後，認為最好玩的國家還是「日本」，引發網友關注。

代駕假好心幫顧錢包 趁勢偷走2千大鈔！苦主已報警曝始末

喝酒不開車，酒後可使用代駕服務，然而近日有高雄網友遇到黑心的代駕司機，竟趁人不備時偷走錢包內的2000元，苦主調出監視器影片，並且已經報警，她呼籲「大家叫代駕真的要小心！」

冷凍羊肉爐生蛆？苦主PO噁照喊拒買 網卻質疑1環節出錯

時序接近冬季，天氣也開始轉涼，不少人喜歡在這個時節吃羊肉爐、薑母鴨等鍋物暖胃，不過有網友近日購買台南一家米其林推薦的餐廳羊肉爐冷凍包，想不到回家打開後竟發現羊肉塊長了滿滿的蛆，讓他直呼噁心。其他人也質疑，可能後續保存方式不佳，「冷凍後的蛆還會動真是厲害了，是不是退冰太久了才生蛆啊？」

連鎖早餐店「單點漢堡」竟要105元 他嚇壞問：可以改餐嗎？

通貨膨脹之下，導致物價年年上漲，連吃一頓早餐的費用也節節高升。有網友近日到連鎖早餐店單點一份原味嫩雞起司滿分堡加蛋，想不到結帳時才得知要價105元，讓他嚇得直呼「以為聽錯了」。其他人有深有同感，無奈感嘆「連鎖早餐店都比麥當勞還貴了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。