連吃飯的資格都沒有？ 保全怨：靠泡麵果腹遭住戶投訴「味道重」

許多社區大樓會請物業公司、管理員來負責社區日常維護，不過日前有位保全人員抱怨，「有些社區對保全非常嚴格，沒有另外的用餐空間，在櫃台吃飯又被投訴『有味道』」，讓原PO無奈表示，從晚上7點交班之後，一直挨餓到晚上11點都沒辦法吃晚餐。對此，許多網友心疼表示「你辛苦了，該吃就吃」。

一名網友在臉書社團「爆怨3公社」發文表示，有些社區對保全真的非常「嚴格」，社區沒有另外的用餐空間，只能將就在櫃檯吃飯，但吃飯又被投訴「有味道」。

原PO指出「我今晚又運氣差來這個嚴苛的社區代班，從晚上7點交班後，一直挨餓到晚上11點了，到現在都還沒吃，滿腦子都是晚餐還沒吃」，他想起上次被住戶嫌棄「吃味道很重的食物」，其實只是吃泡麵而已，無奈指出「實在是餓到胃疼發昏，只好趕快拿泡麵來泡，趁味道還沒蔓延的時候，趕快吃掉，感覺好悲哀」。

文章曝光後，許多網友安慰「你就直接吃啊，我還買臭豆腐去吃過，住戶當時還問我『你這樣吃夠嗎？我等一下要叫外送，隨便叫一份給你吧。』這就是住戶素質的問題」、「這種住戶就是自以為是、假高尚，請他不要呼吸就什麼味道都沒有了」、「有些社區的住戶就是自認有繳管理費，保全就要像狗一樣聽他們叫罵，就跟有些住戶要繳的公共費用包含電梯費，就整天去亂按樓層電梯一樣」、「不然你吃麵包或飯糰就沒味道了」、「保全真的很悲哀，勸你有能力肯吃苦的話，趕快跳槽吧」、「保全也是人啊！有些住戶很難搞，看到保全吃飯有意見、夜班打瞌睡也有意見、用手機也有意見，反正要保全坐在那邊發呆！有的社區則很好，有冰箱電鍋或微波爐提供保全熱便當，住戶還會送東西給保全吃」、「如果你下次晚上7點代班，可以先吃好晚餐再去上班」。