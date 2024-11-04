試衣間脫到剩內衣「門簾被拉開」 她批服飾店無作為：5年來都沒改

近日台北101某流行服飾品牌遭爆「試衣間」採男女混用，因為沒有掛鉤固定簾子，就有不少客人在試衣時，簾子突遭陌生人拉開。此事鬧得沸沸揚揚，從Google評論上更可發現，這種狀況竟然已持續五年，到現在都還沒改進。

一名女性在threads發文抱怨，當時進試衣間換了兩次，兩次簾子都被別人拉開，甚至其中一次脫到剩下內衣，事後向店員反映，對方表示：「已向公司建議要加鉤子」。但女子實際查看Google評論，從五年前到一個月前，都有消費者稱：「試衣間被客人（有人是異性）或是店員多次打開！」

原PO指出，試衣間除了沒有鉤子、魔鬼氈固定之外，還採男女混用，且沒有員工指引，客人根本能自由進出每間試衣間，「這個是非常嚴重、一次都不容許的事情，竟然反覆上演。如果已有人反映問題，店家為何沒有作為？沒意識到客人隱私有多重要嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「沒掛鉤固定真的很離譜欸」、「現在已經男女混用了嗎？以前還是分層的」、「雖然我還沒遇過這種事，但我也怕被拉開，所以會把脫下來的鞋子擺在布簾外，以表示裡面有人」、「女生幫助女生，在店家改善之前拒絕消費」、「五年前就有人陸續反映還未改善，太誇張！也不是什麼大工程，甚至很好解決的問題，根本不在乎顧客感受」。