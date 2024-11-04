富二代環遊世界「讚1國最好玩」 一票人點頭：整體舒服又自在

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聯合新聞網／ 綜合報導
新冠疫情趨緩後，人們紛紛「報復性出國」。圖為桃園機場入境旅客。 聯合報系資料照片
新冠疫情趨緩後，人們紛紛「報復性出國」。圖為桃園機場入境旅客。 聯合報系資料照片

新冠疫情趨緩後，人們紛紛「報復性出國」。有富二代在玩遍全世界後，認為最好玩的國家還是「日本」，引發網友關注。

一名網友在PTT發文指出，他朋友現在46歲，是上市公司董事長的長子，在英國留學過，曾經歐洲是朋友心目最中好玩的地方之一，「但他上個月回到歐洲並停留近一個月後，就說他這輩子不會再去歐洲了」，至於理由並未詳述。

原PO表示，朋友現在覺得日本最好玩，土耳其也算是相對有趣。至於美洲，他雖擁有美國國籍，卻認為除了壯觀的大自然，其他並無特別之處；南美洲部分，朋友只去過兩次，形容那裡「又黑又危險」。

另外非洲部分，去也只是「解鎖成就」，表示埃及玩起來有點類似印度，「都一樣草蛋（沒有什麼樂趣）」；認為澳洲則非常適合退休人士，尤其是熱愛海洋的人，但他個人並不喜愛。

至於到南極的旅行，朋友花費近百萬，卻形容旅遊經歷像是「自虐」，雖然極光非常漂亮，但在欣賞後，還是想要回到房間休息。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「日本就是能放鬆玩，該乾淨的乾淨，治安好」、「不一定是最好玩，但整體的旅遊體驗是最舒服的」、「日本是舒服自在、飲食習慣，不過風景比不上歐美」、「大致沒錯，但大自然才是第一，所以美一日二」、「可是日本不管在哪都有一種拘謹感」。

也有網友分享其他旅遊心得，「歐洲小偷太猖狂，玩到提心吊膽」、「菲律賓宿霧是一直碰到想坑錢的」、「沒去過尼泊爾登山、夏威夷浮潛，你說走遍世界？」、「泰國超好玩，東西好吃，街道髒髒反倒令人放鬆」。

出國旅遊 南極 富二代 日本 極光

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