代駕假好心幫顧錢包 趁勢偷走2千大鈔！苦主已報警曝始末

喝酒不開車，酒後可使用代駕服務，然而近日有高雄網友遇到黑心的代駕司機，竟趁人不備時偷走錢包內的2000元，苦主調出監視器影片，並且已經報警，她呼籲「大家叫代駕真的要小心！」

一名女網友在臉書社團爆料公社發文表示，她與老公在11月2日開車出門吃飯喝酒，凌晨左右叫了代駕司機。當汽車開回家中停車場時，原PO的老公因酒醉而下車吐，她和司機也跟著下車關心，司機好心的表示要幫忙顧車、拿包包，讓她可以去照顧老公，也順便拿回車鑰匙。

然而當她拿回車鑰匙後，卻發現錢包內的2000元鈔票不翼而飛，夫妻兩人不解的討論，出門前明明錢包內有放鈔票，現在卻不見了，由於司機堅持收現金，兩人只好回家拿錢，再讓司機離開。

原PO事後回想，發現是在司機接過包包後，鈔票才憑空消失。兩人立刻聯絡代駕公司，並且到警衛室調出監視器畫面，影片可見司機躲在停車場柱子後，逕自翻他們的包包，再將包內的鈔票拿出後放入自己的口袋，等到原PO走回來，司機就立刻收拾好再從柱子後走出來。他們目前已報警處理，該網友也呼籲「大家叫代駕真的要小心，這麼熟練看得出來是慣犯」。

其他人留言「不是兩大平台的代駕，如果是找酒店泊車或白車代駕，就只能說活該，沒保險又貴」、「這看起來不像目前台灣市場上知名的兩家代駕公司的成員，光憑服裝識別度就可以辨認出來了，希望早日可以揪出這位代駕界的老鼠屎」、「惡質的代駕，真的是老鼠屎」、「加重其刑，於行駛業務中，意圖自己不法所有，趁機竊取他人財物，加重竊盜罪」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康