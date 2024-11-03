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冷凍羊肉爐生蛆？苦主PO噁照喊拒買 網卻質疑1環節出錯

聯合新聞網／ 綜合報導
時序進入冬天，不少人喜歡吃羊肉爐等鍋物暖胃，照片為是意圖。 圖／聯合報系資料照片
時序進入冬天，不少人喜歡吃羊肉爐等鍋物暖胃，照片為是意圖。 圖／聯合報系資料照片

時序接近冬季，天氣也開始轉涼，不少人喜歡在這個時節吃羊肉爐、薑母鴨等鍋物暖胃，不過有網友近日購買台南一家米其林推薦的餐廳羊肉爐冷凍包，想不到回家打開後竟發現羊肉塊長了滿滿的蛆，讓他直呼噁心。其他人也質疑，可能後續保存方式不佳，「冷凍後的蛆還會動真是厲害了，是不是退冰太久了才生蛆啊？」

一名網友在臉書社團爆料公社發文表示，他近日在台南某家知名餐廳外帶10幾包羊肉爐冷凍包，回家後發現冷凍包裝的羊肉爐長滿蛆。他表示，「我懷疑冷凍羊肉爐是放很久才拿出來賣，沒想到米其林推薦的餐廳竟出現這樣的漏洞，以後再也不敢吃這家了」。

網友買冷凍羊肉爐生蛆，其他人質疑是保存方式有誤。圖擷自爆料公社
網友買冷凍羊肉爐生蛆，其他人質疑是保存方式有誤。圖擷自爆料公社

貼文引起不少討論，「真噁」、「哇靠！加蛋白質竟然沒加價被你買到！」、「確定不是埃及米？」、「要爆料卻不說哪一家，沒啥意義啊」、「店家多給的白芝麻」、「賺翻了，小隻的冬蟲夏草」、「滿滿的膠原蛋白，這下真的賺到了」。

不過也有網友質疑，「基本上不太可能有這麼完整的蛆，感覺是後續保存的問題」、「冷凍後的蛆還會動真是厲害了，是不是退冰太久了才生蛆啊？」、「直接公布店家名字，請衛生署去查就好，不公布是要敲一下店家然後再刪影片嗎？合理懷疑是假的」、「那一塊不像是冷凍的啊，是退冰過或煮過的狀態，還有不是說一包，怎麼就只是一塊？」、「為啥冷凍的食品會有蛆？還是這個蛆是寒冰屬性的」。

還有人留言推測，「這個應該放在外面一天以上才可能長蟲」、「應該是煮好放涼的過程被下蛋了」、「這爭議有點大，冷凍過會長蛆？比較像解凍後保存不良才長蛆」。

爆料公社 米其林 長蛆

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