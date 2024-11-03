連鎖早餐店「單點漢堡」竟要105元 他嚇壞問：可以改餐嗎？

通貨膨脹之下，導致物價年年上漲，連吃一頓早餐的費用也節節高升。有網友近日到連鎖早餐店單點一份原味嫩雞起司滿分堡加蛋，想不到結帳時才得知要價105元，讓他嚇得直呼「以為聽錯了」。其他人深有同感，無奈感嘆「連鎖早餐店都比麥當勞還貴了」。

一名網友在社群軟體Threads上發文表示，他近日到連鎖早餐店單點一份原味嫩雞起司滿分堡加蛋，結帳時收銀人員告知要105元，讓他嚇到以為聽錯了，連忙跟對方再確認一次，想不到真的是105元，他只好無奈地問「小姐，不好意思，來得及改餐嗎？」

原PO補充說明，他是在加盟店買的，而且是單點，並非含飲料的套餐，因此這個價格真的讓他無法接受。

其他人紛紛留言，「這家真的貴又少，吐司系列我記得居然是一片對折夾料」、「上次買這家點沙拉70元，結果來只有小小的一份，根本不值得」、「連鎖早餐店都比麥當勞貴，不知道為什麼」、「我買過這家，真的很貴，吃過一次被嚇到」、「所以連鎖早餐店我都不去，一樣的東西，都會貴2成多」、「連鎖品牌早餐店的漢堡，根本吃不飽，我不是超會吃、吃很多的人，但吃完後超空虛，改吃麥當勞、摩斯、私人早餐店，大滿足」。

有網友推薦其他店家，「小時候覺得很貴的拉亞現在好像沒有特別貴了，現在連鎖的都不吃了，我早餐都要吃很多，吃那個都不划算，台中有一間不胖，兩個人去大概兩百初頭可以解決」、「拉亞不貴！五十塊的鮪魚吐司有蛋有番茄有一堆菜，還超大個，飽到中午而且味道很精緻，蛋餅也很好吃記得加辣，但它的米堡就算了偏盤，它漸漸在大漲價的洪流中變得沒那麼貴。我覺得最讚的是薏仁漿，料超級多，我只遇過他們家是有料的」、「現在覺得摩斯的早餐漢堡又便宜又美味，還能客製菜」。