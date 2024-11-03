搶不到周杰倫票？工程師設計「爬進下水道聽演唱會模擬器」網暴動

周杰倫近日宣布在台北大巨蛋開演唱會，近15萬張的門票在短短5分鐘內秒殺，讓搶不到票的網友一片哀號。事後杰威爾宣布增加「部份視線遮蔽區」門票販售，11月2日中午12點於拓元售票系統開賣，一分鐘內火速完售，許多歌迷依舊買不到票。有網友設計一款聽周杰倫演唱會的下水道模擬器，畫面曝光後笑翻不少網友。

一名遊戲工程師、台灣獨立遊戲開發者「魚羊」在Threads發文表示，因為看到好多人敲碗下水道模擬器，所以就自行設計了《爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會模擬器》。這款遊戲是利用Unreal Engine 5開發，遊戲中的人潮數量則取決於玩家的顯示卡效能。

從遊戲畫面可見，一名女玩家頭戴周杰倫演唱會的應援燈牌頭飾，一步步朝著大巨蛋入口處前進，卻發現自己買錯了門票，買到「山寨周杰倫」黑倫和粥餅倫的合體票，因而無法進場。

女玩家只好改道，從人孔蓋進入下水道潛入大巨蛋底下，發現其他粉絲已經卡好位，手舉應援棒聽演唱會，並傳來周杰倫在演唱「擱淺」的歌聲，以及粉絲們的歡呼聲，畫面相當逼真有趣，而女玩家也找了位子席地而坐。

原PO表示，由於該款遊戲內含版權音樂及海報，因此沒有開放下載。不少網友留言大讚，「想看周杰倫本人看到的反應」、「不小心傳給了周杰倫，但他要準備演唱會，應該還沒有機會看到吧」、「還有什麼是周杰倫粉絲做不到的」、「用心程度值得周杰倫給你一張票」、「我真的很愛你的作品，拜託繼續更新」、「拜託出台灣版模擬市民遊戲，我課多少金都可以，一定玩爆」、「下水道都有了，還有一個月，要不直接做個地面版的？」、「下水道應該要有超級多的蟑螂才對」、「現實是，人不會少到有地方可以坐」。