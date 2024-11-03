快訊

NBA／米契爾致勝跳投氣走公鹿 騎士勇奪開季7連勝

如何挑選鮮嫩多汁的最佳牛排？3位肉販不藏私分享關鍵秘訣

MLB／高中生打少棒？U12曾來台多明尼加投手 被抓到年齡造假

搶不到周杰倫票？工程師設計「爬進下水道聽演唱會模擬器」網暴動

聯合新聞網／ 綜合報導
周杰倫12月台北大巨蛋演唱會門票日前開賣秒殺，事後杰威爾宣布增加「部份視線遮蔽區」門票販售，開賣後一分鐘內火速完售，許多歌迷依舊買不到票。 聯合報系資料照片
周杰倫12月台北大巨蛋演唱會門票日前開賣秒殺，事後杰威爾宣布增加「部份視線遮蔽區」門票販售，開賣後一分鐘內火速完售，許多歌迷依舊買不到票。 聯合報系資料照片

周杰倫近日宣布在台北大巨蛋開演唱會，近15萬張的門票在短短5分鐘內秒殺，讓搶不到票的網友一片哀號。事後杰威爾宣布增加「部份視線遮蔽區」門票販售，11月2日中午12點於拓元售票系統開賣，一分鐘內火速完售，許多歌迷依舊買不到票。有網友設計一款聽周杰倫演唱會的下水道模擬器，畫面曝光後笑翻不少網友。

一名遊戲工程師、台灣獨立遊戲開發者「魚羊」在Threads發文表示，因為看到好多人敲碗下水道模擬器，所以就自行設計了《爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會模擬器》。這款遊戲是利用Unreal Engine 5開發，遊戲中的人潮數量則取決於玩家的顯示卡效能。

從遊戲畫面可見，一名女玩家頭戴周杰倫演唱會的應援燈牌頭飾，一步步朝著大巨蛋入口處前進，卻發現自己買錯了門票，買到「山寨周杰倫」黑倫和粥餅倫的合體票，因而無法進場。

女玩家只好改道，從人孔蓋進入下水道潛入大巨蛋底下，發現其他粉絲已經卡好位，手舉應援棒聽演唱會，並傳來周杰倫在演唱「擱淺」的歌聲，以及粉絲們的歡呼聲，畫面相當逼真有趣，而女玩家也找了位子席地而坐。

原PO表示，由於該款遊戲內含版權音樂及海報，因此沒有開放下載。不少網友留言大讚，「想看周杰倫本人看到的反應」、「不小心傳給了周杰倫，但他要準備演唱會，應該還沒有機會看到吧」、「還有什麼是周杰倫粉絲做不到的」、「用心程度值得周杰倫給你一張票」、「我真的很愛你的作品，拜託繼續更新」、「拜託出台灣版模擬市民遊戲，我課多少金都可以，一定玩爆」、「下水道都有了，還有一個月，要不直接做個地面版的？」、「下水道應該要有超級多的蟑螂才對」、「現實是，人不會少到有地方可以坐」。

周杰倫 大巨蛋 工程師

延伸閱讀

道理我都懂…創傷卻不斷被觸發 為什麼要「放下」這麼難？

房間亂糟糟懶得整理？很可能你的潛意識在跟父母作對

自我價值感低落、緊握完美主義…你也「蛙化」了自己嗎？2方式讓內耗先止血

婚姻不順遂、健康出問題…覺得自己「好可憐」？3項練習擺脫受害者情節

相關新聞

搶不到周杰倫票？工程師設計「爬進下水道聽演唱會模擬器」網暴動

周杰倫近日宣布在台北大巨蛋開演唱會，近15萬張的門票在短短5分鐘內秒殺，讓搶不到票的網友一片哀號。事後杰威爾宣布增加「部份視線遮蔽區」門票販售，11月2日中午12點於拓元售票系統開賣，一分鐘內火速完售，許多歌迷依舊買不到票。有網友設計一款聽周杰倫演唱會的下水道模擬器，畫面曝光後笑翻不少網友。

叫Uber苦等半小時！她上車回1句話…竟被司機趕下車

你有過這樣的經驗嗎？一名女網友用Uber叫車，但司機卻比預期時間晚半小時抵達，她一上車，司機便問「等很久了嗎？」，她只回「沒關係我已經遲到了，你就直接開就好」，沒想到司機竟突然把她趕下車，表明不載了。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

嫁來台灣15年！越南女靠1招大賺：收入養全家

一名男網友分享，與越南老婆結婚已15年，生了4個小孩，期間老婆不斷介紹鄉親來台結婚，靠介紹費賺到不少錢，讓他直言「比工地上班還好賺」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

西門町為何歷久不衰？ 網曝過去「最慘時期」：增1規劃是關鍵

說到台北的知名商圈，除了近年最夯的中山南西商圈外，東區、西門町商圈同樣有不少觀光客造訪。近日有網友表示，他發現東區商圈的人潮已不如10年前興盛，反而過去就發展得不錯的西門町...

女刑犯曝入監70天記錄 體檢0自尊、晚上被冷醒！過年有鵝肉吃

一般人沒有機會進入監獄，對其內部運作也充滿不同想像。一名入監服刑70天的女刑犯分享「高雄女子監獄真實入監紀錄」，她坦言，在監獄內毫無自尊可言，上廁所全部都會被看光光，甚至還會被獄友嫌棄味道太重，監獄環境也非常差，只有瑜珈墊加上薄被，導致她晚上還會被冷醒，不過過年期間還有加菜，不只有鵝肉，每人還有10顆橘子。

朋友開車來載該坐哪？ 一票網友斥：坐這就翻臉

如果朋友開車來載你，你會坐哪個位置？一名網友分享，近期有朋友開車來接他，原本要打開後座準備上車，朋友卻回「你給我坐後座，我真的跟你翻臉喔」，讓他相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。