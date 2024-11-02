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叫Uber苦等半小時！她上車回1句話…竟被司機趕下車

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友用Uber叫車，但司機卻比預期時間晚半小時抵達，她一上車，司機便問「等很久了嗎？」，她只回「沒關係我已經遲到了，你就直接開就好」，沒想到司機竟突然把她趕下車，表明不載了。示意圖／Ingimage
一名女網友用Uber叫車，但司機卻比預期時間晚半小時抵達，她一上車，司機便問「等很久了嗎？」，她只回「沒關係我已經遲到了，你就直接開就好」，沒想到司機竟突然把她趕下車，表明不載了。示意圖／Ingimage

你有過這樣的經驗嗎？一名女網友用Uber叫車，但司機卻比預期時間晚半小時抵達，她一上車，司機便問「等很久了嗎？」，她只回「沒關係我已經遲到了，你就直接開就好」，沒想到司機竟突然把她趕下車，表明不載了。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「叫UBER被司機趕下車」為題，指出自己真的沒遇過這麼荒唐的事，當時叫車後發現司機在附近卡很久，傳訊息問對方後，司機回覆「艱難開車中」，所以決定繼續等待，最後等了半小時，司機才抵達。

這名女網友進一步說明，上車後以為司機會解釋遲到原因，但對方只問「等很久了嗎？」，她則回覆「沒關係我已經遲到了，你就直接開就好」，沒想到司機卻突然火大，怒罵「如果妳趕時間妳要不要搭別台？妳就不要搭我這台，我也不載妳了」，直接取消載客行程，要她立刻下車。

這名女網友事後也向客服投訴，認為司機若有什麼狀況，一開始就可以說清楚，等了半小時又趕人下車，讓她氣得大罵「底有什麼問題，別人的時間都不是時間嗎？」，無法接受莫名其妙被趕下車。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「這種司機真的很傻眼，有沒有避雷方針」、「超浪費時間的人，感覺沒職業道德」、「蠻多司機都超爛的，還一堆不清楚路況的人出來當司機」、「常等個10分鐘還在原地我就會取消叫別台了，真的不要為那些垃圾浪費時間」、「不要為這樣的人內耗，有投訴就對了」。

不過，也有部分網友持其他意見，指出「或許他覺的被投訴的風險高，所以故意不載客」、「單方面的說法沒有參考價值，不過得說司機很聰明，取消就不怕負評」、「他推測載妳到定位後，妳肯定手指點點就給她負評，他推測是沒錯的」、「司機判斷你可能會負評，直接取消該行程！」。

Uber 負評

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