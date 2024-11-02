西門町為何歷久不衰？ 網曝過去「最慘時期」：增1規劃是關鍵

說到台北的知名商圈，除了近年最夯的中山南西商圈外，東區、西門町商圈同樣有不少觀光客造訪。近日有網友表示，他發現東區商圈的人潮已不如10年前興盛，反而過去就發展得不錯的西門町，現在越來越熱絡，也有不少外國客，好奇為何西門町能歷久不衰？

原PO在PTT上發文表示，觀察各商圈的人潮變化，他發現東區的人氣已不如10年前，許多有錢人改至信義商圈消費，而街上幾乎都是百貨公司和醫美的東區，也很難吸引外國人造訪。

原PO指出，相較於東區，10幾年前就發展得不錯的西門町，現在反而越來越熱絡，也有不少國外觀光客在此活動，好奇西門町商圈能夠歷久不衰的原因為何？

對此，有在地人表示，西門町也曾有過沒落的時期，「老台北人回答你，其實中間有衰過差不多10幾年」、「有衰過、有起伏，因為南北沒有適合的商圈」、「東西輪流而已啦，沒有不衰」、「陸客還沒來台那段時間很慘，只比疫情好」。還有網友簡述過去的興衰史，「以前西門町的榮光是港日韓大咖都搶來辦簽唱會，玫瑰大眾整天擠爆。後來中國市場開放，唱片業因沒人要聽CD、陸續倒閉，現在人潮恢復算是轉型成功」。

也有人分析西門町發展變好的關鍵，「因為離舊城區和市中心近，所以外國觀光客還是會到西門北車」、「機場捷運到北門後，西門町的旅館開始變多，觀光客也開始多起來」、「西門町就遇到鐵路地下化、中華商場拆除，那個時候最慘，然後改徒步區才又起來」、「徒步區沒機車才是重點」、「次文化流行啊，外國人來台灣幹嘛逛百貨公司」、「中山和西門都有個重點：雙捷運」。

更有網友點出東區沒落的原因，「東區沒有成功帶起來，是因為重點放到更東邊的南港了，西區雙子星vs東邊南港」、「東區是被信義計劃區吸走」、「租金太貴導致東西太貴不爽逛」。