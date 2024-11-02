嫁來台灣15年！越南女靠1招大賺：收入養全家

一名男網友分享，與越南老婆結婚已15年，生了4個小孩，期間老婆不斷介紹鄉親來台結婚，靠介紹費賺到不少錢，讓他直言「比工地上班還好賺」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，老婆是越南人，已結婚15年，生了4個小孩，家庭相處非常和諧。結婚期間，老婆陸續介紹家鄉姐妹，跟他的親朋好友結婚，目前已成功介紹40位，現在都已開枝散葉，光靠介紹費的收入，就可以養全家。

貼文一出後，不少網友都表示「真的！身邊一些朋友老婆和小孩同學，不少都有越南血統，儼然就是台灣第5大族群...」、「台越混血很多帥哥美女」、「介紹好姊妹感覺蠻有保障的耶，以後台灣應該會越來越多這種家庭了」、「我覺得很好啊！這本就是每個人的選擇不同」、「起碼自己人介紹比較不會跑」。

不過，也有部分網友酸言酸語，指出「她們就是看上你有錢啊，一樣是花錢，花在台女身上就意見一堆」、「未看先猜會被罵爆，台女怕滯銷」、「所以？就是底層才找不到台女」。