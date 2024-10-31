朋友開車來載該坐哪？ 一票網友斥：坐這就翻臉
如果朋友開車來載你，你會坐哪個位置？一名網友分享，近期有朋友開車來接他，原本要打開後座準備上車，朋友卻回「你給我坐後座，我真的跟你翻臉喔」，讓他相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，朋友開車要來載他，原本要打開後座上車，朋友卻生氣回「你給我坐後座，我真的會跟你翻臉喔」，直言又不是載客人，坐後座會不太尊重，聽完此番言論後，他還是相當不解。
貼文一出後，多數網友一面倒認為是「基本禮儀」，紛紛表示「是非常無禮的一種行為」、「去坐後座像把駕駛當成司機」、「請搜尋搭車禮儀」、「基本的人情世故都不會」、「是來載朋友，不是載客人」、「還要看著後視鏡講話，真的很像司機」、「真的會有種自己變成司機的感覺」、「又不是計程車」。
不過，也有部分網友認為副駕是「另一半專屬」，指出「如果朋友有放東西，或告訴我這是老婆位置，我才會改去後面坐」、「上車前問一下，就可以大大降低這種誤會」、「所以我上車前都會先問一下，請問我坐哪裡比較好」、「如果坐了（副駕）會讓人家的伴侶生氣」。
而該發文網友也親自在底下的討論補充說明，「朋友剛到，我想說會先順路繞去載其他朋友，也因為朋友是女生，後面還會載其他朋友，因為要避嫌所以下意識開了後座車門，才引發了貼文上的對話，事後得知了也跟當事人道歉」，他並禮貌的表示「本人會記取教訓，多注意自己行為表現」。
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