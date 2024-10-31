手術日期改3次「全碰上颱風」 一票苦主爆共鳴：要去買樂透

強颱康芮登陸台東，今（31）日全台停止上班上課，各醫院也都調整看診狀況。對此，一名醫護網友分享，有一位病患本來要做植牙手術，因遇到颱風只好延期，特別的是，這名病患本來7月就要手術，後來連續遇到颱風放假，已經改三次。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，有一名病患原訂31日要做植牙手術，卻因為康芮颱風來襲，全台停止上班上課。無奈的是，這名病患本來7月就安排好手術，結果碰上凱米颱風，延期後又遇到山陀兒颱風，沒想到這次竟又遇上康芮颱風，讓他傻眼回「真的要參與今年所有颱風了」。

貼文一出後，多數網友直呼根本是天選之人，紛紛表示「抱歉，好像不應該笑，但我嘴角忍不住」、「這什麼天選之人，老天就是不給開刀，會不會再放病就好了」、「請他先去買樂透好嗎，比如三次的手術日期，就6碼了，特別號選3」、「恭喜他參與了今年所有的颱風」、「集滿三個颱風換主治醫師簽名照一張」。

此外，也有不少網友分享遭遇颱風改期的自身經驗，指出「我應徵一個工作，筆試遇到山陀兒改期，口試遇到康芮又改期」、「我們也有一個上次颱風改期，改到明天又遇颱風，醫師跟我說患者可以去買樂透了」、「有個當事人開庭都遇到颱風，上次是山陀兒這次是康芮」。