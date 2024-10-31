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佔地為王？鄰居靠情勒佔用停車格 網全怒了：管他的！照停

聯合新聞網／ 綜合報導
鄰居寫紙牌佔用車格。圖擷自爆料公社
鄰居寫紙牌佔用車格。圖擷自爆料公社

鄰居處處有！有網友居住社區的機車停車位是免費的，因此沒有專屬車位，必須先搶先贏，想不到有鄰居以雜物佔用車位，還在紙板上寫著「拜託我很快就回來，不要跟我搶停車位」，其他人看完相當不以為然，笑稱「頒發他一個情勒錯字王的封號」。

一名網友爆料公社發文表示，他居住的社區地下室沒有專屬的機車停車位，採取先到先贏的模式，然而鄰居卻用雜物佔位，甚至還寫了一張情緒勒索的紙牌，讓他崩潰詢問「遇到這種鄰居怎麼解？」

該網友貼出鄰居寫的紙牌照片，上面寫著「請不要裝看不懂字，車位真的不好停，為何就是要跟我作對？你搶走我的停車位，那我要停哪裡？我每天都沒車位快瘋了，拜託我很快就回來，不要硬跟我搶停車位，感謝您」。

其他人留言「管他的，照停啊」、「不知道是誰在搶？」、「回他，錯字太多 我真的看不懂」、「鄰居的國文老師要哭了」、「如果他真的有困難，給個方便應也無妨，就怕是佔地為王的」、「有位置就直接停啊」、「先來後到啊」、「你也留一個比他狠的」、「照停，不然出來面對面講」。

還有人留言「我爸以前停在空地，結果有人說那是他的車位，我爸請他拿產權證明出來，他拿不出來一直說那是他的車位，後來我爸不理他繼續停，然後車子就被刮了一圈，上門理論也沒用，因為沒有監視器，就是很多這種人」。

爆料公社 車位 鄰居

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