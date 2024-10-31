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30歲還穿的像大學生會不穩重？網曝「1關鍵」比年紀重要

聯合新聞網／ 綜合報導
網友三十歲還喜歡穿的跟大學生一樣。大學生示意圖／Ingimage
網友三十歲還喜歡穿的跟大學生一樣。大學生示意圖／Ingimage

穿衣打扮可以體現一個人的喜好，不過有些人偏好穿著的較為成熟或童趣，可能跟實際年齡不符合。有網友已經30多歲，卻仍喜歡穿得像大學生一樣，讓他擔心會被質疑不夠沈穩。其他人卻力挺他「懂得看場合穿衣服比看年紀穿衣服重要」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他已經30歲了，卻還喜歡穿的跟大學生一樣，平時打扮衣著寬鬆，喜歡配戴視覺系的項鍊耳環，在公司都經常被誤認為剛畢業的學生。

他表示，「有時候會想，這樣是不是不太成熟？還是我應該跟大家一樣，穿的簡單，才能顯得沈穩，這樣會被覺得孩子氣嗎？」

其他人留言「我有時候還穿uniqlo的貓咪童裝t恤到公司跟大家分享貓咪的美好」、「我也是，別人看不出來年紀」、「我很欣賞這樣穿的人」、「不要太奇裝異服、裸露我覺得還好啊，看起來像年輕人自己心情也好」、「我男友快35也是像剛畢業，工作需要對業主再穿正裝就好，平常日當然是穿喜歡的衣服」。

還有人留言「30歲跟大學生有差很多歲嗎？」、「好看就好，有年紀後應該都想要穿得可以看起來是年輕的樣子吧？當然或許也有一部分的人覺得什麼年紀就該穿什麼，個人覺得那種想法很過時」、「重點是場合」、「懂得看場合穿衣服比看年紀穿衣服重要」、「穿衣服就堅持自己的風格啊，整潔乾淨舒服，管他幾歲。不需要被大眾審美觀定義自己吧」。

Dcard 大學生

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