聽新聞
0:00 / 0:00
30歲還穿的像大學生會不穩重？網曝「1關鍵」比年紀重要
穿衣打扮可以體現一個人的喜好，不過有些人偏好穿著的較為成熟或童趣，可能跟實際年齡不符合。有網友已經30多歲，卻仍喜歡穿得像大學生一樣，讓他擔心會被質疑不夠沈穩。其他人卻力挺他「懂得看場合穿衣服比看年紀穿衣服重要」。
一名網友在論壇Dcard發文表示，他已經30歲了，卻還喜歡穿的跟大學生一樣，平時打扮衣著寬鬆，喜歡配戴視覺系的項鍊耳環，在公司都經常被誤認為剛畢業的學生。
他表示，「有時候會想，這樣是不是不太成熟？還是我應該跟大家一樣，穿的簡單，才能顯得沈穩，這樣會被覺得孩子氣嗎？」
其他人留言「我有時候還穿uniqlo的貓咪童裝t恤到公司跟大家分享貓咪的美好」、「我也是，別人看不出來年紀」、「我很欣賞這樣穿的人」、「不要太奇裝異服、裸露我覺得還好啊，看起來像年輕人自己心情也好」、「我男友快35也是像剛畢業，工作需要對業主再穿正裝就好，平常日當然是穿喜歡的衣服」。
還有人留言「30歲跟大學生有差很多歲嗎？」、「好看就好，有年紀後應該都想要穿得可以看起來是年輕的樣子吧？當然或許也有一部分的人覺得什麼年紀就該穿什麼，個人覺得那種想法很過時」、「重點是場合」、「懂得看場合穿衣服比看年紀穿衣服重要」、「穿衣服就堅持自己的風格啊，整潔乾淨舒服，管他幾歲。不需要被大眾審美觀定義自己吧」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言