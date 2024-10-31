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上班族崩潰喊「別再放颱風假」？一票網友吐露真心話
強颱康芮來襲，不少民眾都關心，這次能放幾天颱風假。對此，一名網友分享，有許多媒體都報導上班族抱怨別再放颱風假，但自己身邊的同事，卻還是希望可以放假，讓他相當好奇「是哪邊出了問題？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「上班族哀號：不要再放颱風無薪假」為題，指出近期看到很多新聞媒體報導「上班族抱怨別再放颱風假」的新聞，但自己身邊的同溫層，幾乎都覺得不用上班很爽，好奇「有沒有鄉民也討厭放颱風假的？」。
貼文一出後，多數網友一面倒都表示「放假超爽，沒聽過有人不想放」、「身邊沒人奴成這樣的，笑死」、「放假超爽的，不想放可以去鏟水溝」、「薪水少的可憐，最好是有人要冒風險上班」、「請記者來採訪我，絕對罵爆資方」、「宣布放颱風假，你可以自願上班啊」。
不過，也有部分網友也不想放颱風假，指出「很多公司是直接扣特休假的」、「颱風支薪的公司相較於整體是少數」、「認真說其實很多都颱風假不給薪」、「討厭放颱風假（X），討厭放無薪颱風假（O）」。
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