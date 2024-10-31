上班族崩潰喊「別再放颱風假」？一票網友吐露真心話

穿衣打扮可以體現一個人的喜好，不過有些人偏好穿著的較為成熟或童趣，可能跟實際年齡不符合。有網友已經30多歲，卻仍喜歡穿得像大學生一樣，讓他擔心會被質疑不夠沈穩。其他人卻力挺他「懂得看場合穿衣服比看年紀穿衣服重要」。

2024-10-31 13:06