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女刑犯曝入監70天記錄 體檢0自尊、晚上被冷醒！過年有鵝肉吃

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享入獄的經驗。示意圖／Ingimage
網友分享入獄的經驗。示意圖／Ingimage

一般人沒有機會進入監獄，對其內部運作也充滿不同想像。一名入監服刑70天的女刑犯分享「高雄女子監獄真實入監紀錄」，她坦言，在監獄內毫無自尊可言，上廁所全部都會被看光光，甚至還會被獄友嫌棄味道太重，監獄環境也非常差，只有瑜珈墊加上薄被，導致她晚上還會被冷醒，不過過年期間還有加菜，不只有鵝肉，每人還有10顆橘子。

一名網友在論壇Dcard發文分享「高雄女子監獄，真實入監70天紀錄」，她因為在網路交友被騙帳號，被詐騙集團拿去當人頭帳戶，導致構成洗錢罪而入獄，入監當天，女警戴手套露出厭惡的表情，一邊搜身一邊問她犯了什麼罪，抵達監獄後必須脫衣安檢，「全身脫光檢查口腔腋下陰道肛門，還要掰開肛門用力咳嗽，確認沒有夾帶違禁品，自尊已蕩然無存」。

該網友表示，「第一餐菜色我還記得，炒時蔬炒魷魚還有一個湯，吃不出口味，但是肚子餓就吃光了」，她的牢房內一共有11人，小小的空間卻塞了這麼多人，令她直呼感到窒息。

原PO分享，服刑期間的早餐星期二、四是豆漿，其他稀飯、饅頭，偶爾會有麵包，星期六就是素鹹粥；午餐、晚餐就是白飯兩三個菜一個湯，通常會吃不飽，而過年期間有加菜，整隻鵝，還有每人10顆橘子15顆糖果。衣著部分，內衣不能有鋼圈，多數時間要穿制服。

她表示，她入監前兩週睡上鋪，後來因為舍房床位滿了，她只能睡在地板上，只有一個瑜珈墊加上一床薄被，讓她晚上都冷醒。而跟同學的相處，是她入監後最不適應的地方，老鳥欺負菜鳥的情況層出不窮，有些更年期的同學很愛碎念，更是討人厭。

對於她的分享，其他人留言「我看完了，一字不漏的慢慢看完了，也不特別說什麼想法，希望妳能再對妳的未來負責任一次」、「你可以試試看寫成書，說不定可以拍成台灣版本的勁爆女子監獄」、「我去年也是詐騙受害者，只是我中途有發現異樣即時止損了，我就損失錢而已，希望我們都能趕緊讓生活回到正軌」。

Dcard 監獄

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