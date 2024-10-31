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颱風來襲！高雄哪區最不會淹水？在地人全推這區：20年沒淹過

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣近年的颱風，多次造成高雄地區大淹水。示意圖，本報系資料照片
台灣近年的颱風，多次造成高雄地區大淹水。示意圖，本報系資料照片

台灣近年的颱風，多次造成高雄地區大淹水。對此，臉書粉專「高雄點」表示，淹水淹到怕，好奇高雄哪個行政區最不會淹水？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」表示，颱風只要侵台，高雄就常常淹水，直言「已經被淹到怕了！」，好奇高雄哪個行政區最不會淹水？

貼文一出後，多數高雄網友都大推苓雅區，紛紛表示「非苓雅不可了，住了20幾年，基本上沒遇過淹水」、「市政府附近肯定不會淹，苓雅區」、「沒錯我家苓雅區，歷年來沒淹過水」、「投苓雅區1票」、「苓雅區，搬來高雄快12年，五塊厝周邊都沒什麼大淹水」、「苓雅寮首選」。

多數高雄網友都大推苓雅區不會淹水，住了20年從未淹過。圖/取自維基百科
多數高雄網友都大推苓雅區不會淹水，住了20年從未淹過。圖/取自維基百科

此外，也有部分網友認為是「大坪頂」，指出「大坪頂淹了，大概平地全部淪陷」、「大坪頂，淹了整個高雄都滅」、「大坪頂，雖然不會淹水，但颱風來路樹倒最多」。

淹水 颱風

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