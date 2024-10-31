颱風來襲！高雄哪區最不會淹水？在地人全推這區：20年沒淹過

一般人沒有機會進入監獄，對其內部運作也充滿不同想像。一名入監服刑70天的女刑犯分享「高雄女子監獄真實入監紀錄」，她坦言，在監獄內毫無自尊可言，上廁所全部都會被看光光，甚至還會被獄友嫌棄味道太重，監獄環境也非常差，只有瑜珈墊加上薄被，導致她晚上還會被冷醒，不過過年期間還有加菜，不只有鵝肉，每人還有10顆橘子。

2024-10-31 12:37