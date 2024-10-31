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入住阿里山一晚6600民宿遭跳蚤咬成紅豆冰 上網發負評被下架

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨一間阿里山民宿有衛生問題，在入住一晚後，先生被疑似是跳蚤的生物叮咬成「紅豆冰」。擷自「爆料公社」
網友抱怨一間阿里山民宿有衛生問題，在入住一晚後，先生被疑似是跳蚤的生物叮咬成「紅豆冰」。擷自「爆料公社

阿里山一間民宿近日被民眾控訴住宿有衛生問題，消費者抱怨，在今年十月中旬入住其中一間山景房，卻疑似遭跳蚤叮咬，雙腿均無一處倖免，手肘部分也出現多處紅腫，讓他氣到在Google評論留下負評，豈知爾後被下架處理，原po改在臉書社團「爆料公社」上曝光此事，籲請其他消費者留意，表示「如果害怕蟑螂、昆蟲，這裡直接不用考慮」。

一名網友昨(30)日在臉書社團「爆料公社」po文指出，自己與家人共八人在十月中旬入住該民宿的兩間山景四人房，但原po的先生因為睡在靠窗處，竟遭到疑似是跳蚤叮咬，讓他的手腳均出現大量紅腫點且奇癢無比，在向民宿業者反映後，業者也沒道歉，讓她直呼，還好同行的長輩都沒事，不然一晚要價6600元的房費，還真不知道要如何交代。

該民宿在Google評論上，也被網友惡意改名為「跳蚤之家」，原PO雖抱怨自己在Google上發的評論被下架，但仍可見另一名網友在9月時也向民宿業者反映，地毯似乎有跳蚤，在地毯上休息後，皮膚竟起紅疹並有搔癢感，退房後去台大醫院皮膚科就醫，醫生也懷疑是跳蚤叮咬。業者則回覆該名網友，表示房內地毯有固定清潔，也未有房客反應過有跳蚤的問題，也將會加強日後地毯清潔的頻率。

對於在跳蚤叮咬後該擦什麼，網友指出包括像含類固醇或高濃度阿摩尼亞的藥膏都很管用，有人建議，該民宿應做全棟消毒清理了，因為跳蚤喜歡潮濕的環境，可以小蘇打粉作為清理溶劑趕走跳蚤，避免在房內繼續滋生。

民宿 阿里山

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