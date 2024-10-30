吃到飽遭其他客人嫌拿太多？她不爽反駁「沒有限制」 眾人同意：店家的錯

去吃到飽餐廳就是要大快朵頤，品嘗各式各樣的美食。近日有網友發文，表示自己在吃到飽餐廳拿菜時被其他客人說拿太多，讓她非常不滿。

原PO在Dcard發文，表示日前在一家吃到飽餐廳用餐，餐廳主打季節螃蟹，且沒有限定每人每次可以拿幾隻。原PO在拿螃蟹時，一次性拿了四隻，這時在她身後的人就開始碎念，認為她沒有留給後面的人，說她拿四隻太多，還嫌棄剩下來的螃蟹太小隻。

這一番話讓原PO的心情很差，沒想到去吃到飽還要顧慮別人臉色。她認為大家都出相同的錢，要怪也不應該怪自己拿太多。於是她也故意大聲與友人交談「請問這裡是有限拿嗎？生魚片才有限制吧？吃到飽還要顧慮別人有沒有吃飽是不是」，以此回擊後面的客人。

文章引來大量網友留言，許多網友認為原PO的行為完全沒問題，「是我就要多少就拿多少」、「吃到飽沒有限制一次拿多少的話，本來就是比誰手速快啊，不然你以為去吃到飽要幹嘛」、「那是他自己沒拿到所以靠腰別人，他自己也是拿好拿滿」、「食材拿完餐廳就會再上新的了，到底幹嘛留啊」。

有網友認為這種情況其實是店家的錯，「食材不夠是店家的問題」、「吃不到去找老闆啊，錢又不是我賺」、「店家的錯，太熱門的東西容易上一下就沒了，有時候進場到結束都沒機會拿到」。

但也有網友表示自己會留給後面排隊的人，「如果我看到盤內數量不多時，我會留一些給後面正在排隊的人，因為希望類似情形時排在前面的人至少也留一個給我」、「有可能當時已經沒剩下多少隻，而且都是小的，所以後面的人才不爽吧？」、「大多情況應該會看狀況留給其他人」。

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