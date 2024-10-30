植髮是智商稅嗎？網曝這類人做了也沒用：假髮CP值最高

為了拯救自己日漸稀疏的頭髮，人們會嘗試很多方式，其中就包括植髮。近日有網友發文，詢問植髮到底是不是真的有效，引發網友討論。

原PO在PTT發文，表示現在市面上針對禿頭有許多商品，如生髮水、生髮帽，如果資金充足還可以選擇植髮。他表示自己看了相關的影片，發現植髮要把毛囊取出來再種進去，還要再照紅光，看起來有點可怕，也不知道效果可以維持多久，讓他好奇這是不是「智商稅」。

文章引來大量網友留言，有人向原PO解釋植髮的原理，「植髮是用自己的頭髮你知道嗎？就跟植皮是切下一塊自己的皮膚一樣，植髮要切下自己一部分的頭皮取下毛囊，你本身頭髮不濃密靠植髮沒啥用」、「跟你自身的毛囊狀況很有關係，禿頭者的毛囊通常都很差，所以效果有限」、「會落髮的植髮沒用，但天生額頭高的植髮絕對有用」。

有網友表示植髮後還是要吃治療禿頭的藥物，「植髮+吃藥可以維持到你不在意的年紀，植的髮依科學說法是不被攻擊的毛囊，確實不會掉」、「植髮完藥還是要繼續吃啊，不吃當然變回來」、「植髮吃藥能維持一段時間，之後可能要二次植髮」。

還有網友分享自己身邊的案例，「我自己家人植髮的經驗，就是由30分變成50分這樣而已，不要期望植完變80分」、「我朋友植了快十年了，只有聽他說要吃藥，頭髮沒變少，也看不出疤痕」。

也有人認為還是假髮比較實際，「會禿的植了沒吃藥還是會禿，不如光頭直接戴假髮省錢省事」、「個人覺得與其植髮，不如訂做髮片較實際」、「又不是植假髮上去，植完該做的保養一樣要做，然後一樣掉。與其說智商稅不如說是看錢包維持的東西，一般人用假髮CP值比較好」。