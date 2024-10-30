荷蘭妹子隻身闖亞洲慶生「略過台灣」 他感嘆：觀光真的不行

一名網友在Dcard發文分享自己在荷蘭阿姆斯特丹機場被一位20歲女孩搭訕的故事，聊天中他得知女孩即將展開亞洲的冒險旅行，不過在對方的計畫中，台灣和中國卻被略過，讓身為台灣人的他苦笑嘆「台灣觀光真的不行」。

原PO表示近日在阿姆斯特丹機場，準備搭乘長榮回台灣，怕錯過班機特別提早到機場排隊，突然前面一位年輕的荷蘭妹妹主動開啟對話。由於英文也沒有非常好，他只能硬著頭皮回答基本對話，不過大概理解對方是抱怨機場的排隊時間好長、實在沒效率。她也和原PO分享準備一個人到亞洲冒險，後來得知她才20歲，職業是護理師，為了慶祝生日而展開旅行。

聊天中荷蘭女孩表示想去日本、泰國、菲律賓、印尼，完全沒有提到中國跟台灣，讓他忍不住心想台灣觀光真的不行，原PO說雙方分開後仍然保持聯絡，回台灣她還是偶爾會發訊息問候，對方歡迎他到歐洲旅遊，而他也歡迎她有機會訪台灣。原PO表示對自己而言她就像小妹妹一樣，也覺得這樣認識一位外國妹的過程很奇特。

文章發布後吸引不少網友回應，「在美國玩三個月，這裡的人是真的都會打招呼，在路上不認識的人也會跟你聊很多」、「亞洲比較少，但歐美很正常」、「歐美好像都這樣，很熱情」，但也有人認為他沒盡到推廣台灣觀光的國民義務。