經典太多…「周杰倫代表作」會選哪首？粉絲給答案：國中生都會

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會，將在12月於台北大巨蛋舉行。對此，一名網友好奇，如果一定要選一首歌來當代表作，大家會幫周杰倫選哪一首？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「周杰倫的代表作是哪首歌？」為題，指出不少歌手都可以選出一首歌作為代表作，通常是歌手生涯裡特別紅的一首歌，像是鄧紫棋最紅的歌是「泡沫」、林俊傑是「江南」、王力宏是「唯一」、陶喆是「愛很簡單」，讓他相當好奇「如果要幫周杰倫選一首代表作，大家覺得是哪一首？」。

貼文一出後，不少網友都點名「稻香」，紛紛表示「絕對是稻香」、「稻香啊」、「以點閱率來看，大概是晴天或是稻香」、「竟然沒人推稻香！明明就稻香」、「稻香配上經濟不景氣，有加成效果」。

不過，周杰倫紅的歌曲實在太多，其他網友也點名許多歌曲，指出「晴天吧，認真說，連我遇到的國高中生講到周杰倫，這首都會」、「晴天、七里香」、「龍捲風，因為女友用這首比賽」、「雙截棍吧，這種歌只有他能唱」、「以父之名」、「愛在西元前，當年一聽完全震驚」、「反方向的鐘、愛在西元前、忍者」、「擱淺」、「黑色幽默」。