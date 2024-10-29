德國老公愛上台灣「1經典小吃」！狂嗑3支大讚：是奇蹟

上個月才有一名網友在PTT上以「耐斯百貨在嘉義耕耘了也很久但這間逛起來不太像百貨公司，甚至比家樂福還不好逛，怎麼有辦法維持這麼久都沒歇業！？」為題發文，沒想到日前又有一名網友在社群平台「Threads」上發文表示「禮拜六的耐斯這麽空，真的有賺錢嗎？員工比客人多」。貼文一出，引發網友熱議。

2024-10-29 13:46