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德國老公愛上台灣「1經典小吃」！狂嗑3支大讚：是奇蹟
台灣有許多經典小吃，受到不少外國人喜愛。臉書粉專「Leo&Nina與德國老爸」分享，近期德國老公愛上台灣的烤香腸，甚至一口氣連吃3支，直言「德國香腸是經典，而台灣香腸是奇蹟」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
臉書粉專「Leo&Nina與德國老爸」貼出一張照片，內容是德國老公開心吃著台灣的烤香腸，她忍不住問老公「你常常說你們的德國香腸是世界第一！那你還一次吃了3支台灣香腸」，沒想到老公竟回覆「德國香腸是經典，而台灣香腸是奇蹟！」
貼文一出後，不少網友都笑稱「看來台灣香腸更勝一籌」、「沒想到是香腸幫我們爭光了」、「我妹來台灣一天三支起跳」、「好會形容！真的很好吃」、「台灣香腸讚」、「懂生存也懂吃啊！」、「本土香腸打倒洋腸啦」。
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