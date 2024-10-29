用過這款家電就回不去？ 過來人一面倒推坑：會上癮
家電功能越來越多，也讓生活越來越便利。一名網友分享，近期正在考慮將家中馬桶，更換成免治馬桶，同時好奇發問「免治馬桶到底好不好用？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「免治馬桶到底好不好用？」為題，指出近期身邊的朋友，家裡都更換成免治馬桶，讓他相當猶豫要不要也更換，因為也有聽到有朋友認為不必換，相當好奇到底好不好用，希望用過的人可以分享一下使用心得。
貼文一出後，多數網友都表示「好用啊，冬天坐在熱熱的馬桶上多好」、「神物，有吹風功能更爽」、「用習慣會上癮，大便沒洗，都覺得不乾淨」、「好幾年前去日本一趟，回家馬上換」、「好用，用過就回不去了」、「衛生紙不小心破掉也不怕！」。
不過，也有部分網友覺得不需要使用免治馬桶，指出「我是覺得不用，自己站起來用蓮蓬頭洗搓比較好」、「可以買濕式衛生紙擦屁股」、「缺點就是馬桶內會被噴到屎」。
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