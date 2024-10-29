她連3周買超商罐頭、店員好奇問1句 下秒愣在原地崩潰

你經常購買超商食品嗎？一名網友分享，近期已連續3週都在超商買罐頭回家配晚餐，沒想到店員問了1句話，讓她當場傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期連續3周都在超商買「鮭魚泥罐頭」回家配晚餐，某次店員忍不住詢問「是不是有養貓？」，她才發現自己買的竟然是貓罐頭，但她也直言「真的很好吃」。

貼文一出後，多數有養寵物的網友都表示「吃過狗狗的小饅頭，味道不甜，那次開始我都偷吃狗狗的小饅頭」、「我上次吃了兔子的木瓜乾後，停不下來了，甜甜的好好吃」、「真的！以前我也會吃甲蟲果凍，推黑糖口味」、「貓罐頭超健康的耶，妳吃的很好！」。

此外，也有內行網友提醒，吃了寵物罐頭也無需擔心，指出「現在的寵物罐頭，做的比人類的好喔！不用擔心」、「寵物食品跟人食，只差在寵物食品沒有調味料喔！」。