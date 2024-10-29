會吃臭榴槤…泰人看台人「3飲食習慣」嚇傻 揭冬蔭功正確吃法

臉書粉專「食貨誌fb辦事處」撰文分享「泰國人覺得台灣最不可思議的飲食行為」，包括去餐廳點冬蔭功會用喝的、正餐吃很多道菜餚、會吃臭榴槤，引發熱議。

粉專指出，站長因為很喜歡泰國，曾去當地學習泰語，並且從泰國老師口中，得知不少關於在泰人眼中，感到不可思議的台灣人飲食習慣。

一、台灣人會喝冬蔭功

冬蔭功就是酸辣蝦湯，不少人去泰國餐廳吃飯，都會點來喝，「在台灣的泰國餐廳也許不會太奇怪，但是在泰國就超奇怪」。

粉專指出，冬蔭湯無論是放蝦子或者豬肉下去烹煮，泰國人都會澆在白飯上面拌飯享用，所以才會煮得這麼辣、這麼香、這麼酸。倘若在泰國的餐廳用餐喝下冬蔭功，「旁邊的泰國人會想說這人是不是瘋了，那是拌飯用的啊」。

二、台灣人正餐吃很多

泰國人吃正餐時，通常是一道菜配一碗飯，或是吃一份炒飯、湯麵類的主食，比方說點個打拋豬配白飯跟煎蛋，或是牛肉炒芥藍配一碗白飯，就這樣解決一餐。

由於泰國從清晨到半夜，都能找到各種賣吃的攤販與餐廳小店，因此泰國人除了吃正餐，也習慣沒事就去買點東西吃。當他們在午晚餐時間，看到台灣人點滿滿的一桌菜，會很驚嚇。

三、台灣人吃臭榴槤

粉專提到，在台灣，曾有賣榴槤的攤販表示，「榴槤要外殼裂開才是最好吃的時候，果肉細細綿綿，味道又夠重」。然而裂開的榴槤，在泰國人眼中已經腐臭了，應該要趕快丟垃圾桶才對。

粉專解釋，可能是以前水果運輸儲存的技術不好，加上榴槤比較貴，丟掉會很可惜，「所以台灣賣水果的（攤商），才發明了榴槤裂開才好吃的說法」。

粉專補充，「你去泰國吃榴槤會發現臭味沒有那麼強烈，是一股清爽的榴槤香，果肉剝開還看得到一絲絲的纖維，那才是泰國人在吃的好榴槤」。

貼文一出，有網友認為這只是各國的飲食習慣不同而已，「其實泰國人吃芒果都是台灣人眼中還未熟，吃起來仍粉粉帶酸的芒果青，只能說各地人喜好口味不同，這沒什麼對或錯」、「我泰國朋友也覺得台灣人很威猛吃熟透的，軟軟黏黏的口感加上氣味熏人，泰國人自己也不敢吃，他們真的都吃綠榴槤，還問我『妳不覺得臭嗎』」、「就跟之前看著男友（紐西蘭人）吃三杯雞，然後把下面的醬汁當湯喝掉一樣的驚嚇吧」。

不過，也有網友持相反觀點，「不是吧？什麼台灣獨有的不可思議行為？在與泰南接壤、文化圈重疊的北馬（馬來半島北部）把冬蔭功當作湯來喝，並不是什麼不正常的事」、「台灣買未裂果的榴槤容易買到未成熟果，那種脆脆沒味道的泰國人也不會直接吃吧！外銷跟當地不能比」、「我還是認為馬來西亞的榴槤才是最棒的，泰國人講的不一定對，記得馬來西亞人吃極品榴蓮口感要像奶油，哪有什麼纖維…」。