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真有賺錢？嘉義耐斯百貨遭曝假日「員工比客人多」 在地人揭秘：一年能做20億

聯合新聞網／ 綜合報導
耐斯廣場為嘉義面積最大的商場。圖／本報系資料照片
耐斯廣場為嘉義面積最大的商場。圖／本報系資料照片

上個月才有一名網友在PTT上以「耐斯百貨嘉義耕耘了也很久但這間逛起來不太像百貨公司，甚至比家樂福還不好逛，怎麼有辦法維持這麼久都沒歇業！？」為題發文懷疑，沒想到日前又有一名網友在社群平台「Threads」上發文表示「禮拜六的耐斯這麽空，真的有賺錢嗎？員工比客人多」。貼文一出，引發網友熱議。

原PO表示，上周六他到位於嘉義市的耐斯廣場購物中心逛街時，發現在中午用餐尖峰時段，整個美食街竟然員工比客人多，看上去座位空蕩蕩毫無人潮，於是忍不住上網發文問「禮拜六的耐斯這麽空，真的有賺錢嗎？員工比客人多」。

貼文曝光後，引來網友熱議，當地人認為「大家都去吃樓上的餐廳」、「除了下大雨才會多人」、「嘉義市場就這樣，耐斯可以撐這麼久已經很不錯」、「耐斯好逛、好吃又好停車，好嗎」、「耐斯好逛啊，停車一小時免費超棒的」、「嘉義人都跑來這買」。

此外，還有不少網友指出「去那邊買衣服，試衣間都不用排隊可以慢慢逛，逛街品質很不錯呀」、「耐斯進去就是吹冷氣殺時間，沒什麼東西可以吃，去就是逛大創跟宜得利還有寶雅」、「裡面很多都是彰、雲、嘉北、台南首店，缺點應該是美食街跟動線規劃，還有樓層分配，還有少了一間院線電影院，不然其實已經算好逛了」。

不過，也有網友理性分析，指出「有愛之味撐著，沒什麼啦」、「地自己的不用租金」、「光是有UNIQLO、GU、MUJI還有樓上那幾間餐廳，就差不多能滿足一般平價消費人口了，他招商再怎麼差，一年也還能做20億，加上樓跟地都自己的，要怎麼倒」。

PTT Threads 嘉義 百貨 耐斯

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