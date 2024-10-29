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工作、生活失衡…他問「台人為何奴性強」 社畜揭殘酷現實

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣工時排名世界第6，比日韓工時還要高。示意圖／ingimage
台灣工時排名世界第6，比日韓工時還要高。示意圖／ingimage

台灣工時全球名列前茅，更有「過勞之島」之稱，不少人每日工作超過8小時，不僅爆肝風險指數高，更遑論享受良好生活品質。有網友好奇為何「多數台灣人奴性這麼強，不敢為了自己的生活放棄工作？」

一位網友在「PTT Gossiping板」以「台灣人都不追求生活工作平衡？」為題發文，表示很多人將許多時間及精力花費在工作上，而台灣卻早已淪低薪社會，需要加班或兼職，才能維持生活開銷，拚到後來，直到突然之間生病或家庭破裂才發現不對勁，其實失去更多，不明白為何大多數台灣人奴性這麼強？

貼文曝光，網友紛紛留言，「低薪」、「沒錢就沒生活品質」、「低端的人沒得選」、「低薪高工時新青安，台奴三本柱」、「台灣用社會壓力要求買房啊」、「不可能平衡，因為大家把薪水壓到破壞平衡了」、「不然怎麼有社畜這個名詞？」、「張忠謀說了，沒有工作何來生活」。

另一派人認為與教育文化有關，「華人就是奴隸教育」、「沒有獨立思考的文化」、「從國中開始就超時讀書，沒有培養興趣愛好、一生所向跟獨立思考能力」、「奴性刻在基因裡」。

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