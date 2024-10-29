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大讚台灣建築一設計「很溫柔」 日本作家：第一次來不敢走

聯合新聞網／ 綜合報導
日本人大讚台灣騎樓設計溫暖。圖為騎樓示意圖。 聯合報系資料照
日本人大讚台灣騎樓設計溫暖。圖為騎樓示意圖。 聯合報系資料照

台灣四季多雨，時而日照強烈，隨處可見的騎樓成為行人最方便的通道，然而隨地亂丟的菸蒂與垃圾、臨停車輛也常常造成地主困擾。來自日本的作家「日本人歐吉桑」近日發文大讚台灣的騎樓設計，直呼是日本看不到的「很溫柔的容許」。

日本人歐吉桑在臉書「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」粉絲專頁發文指出台灣到處都有，但日本幾乎都沒有的東西就是「騎樓」。他開頭就道出自己認為騎樓是台灣人可以向外國人驕傲的制度，表示第一次來台灣看到「騎樓」時非常感動，因為騎樓又方便又安全，可以避雨和遮陽。他指出騎樓是別人的土地，但是可以走路，對日本人來說真的非常特別，並提到自己第一次來台灣不敢走進騎樓，就是因為看起來是別人的土地，來台旅遊的日本人應該也不敢走。

不過他也順道提出不少疑問，包括「有些騎樓非常乾淨，有些騎樓有滿滿的私人東西，這兩個差異到底是」、「行人在騎樓丟的垃圾到底是誰負責處理」、「行人在騎樓跌倒的話，誰賠償」、「鬧區的騎樓走路人很多，結果騎樓地面有裂開損害的話，誰需要負責修理」等等。

「歐吉桑」表示對於日本人來說台灣的騎樓是很陌生的文化，應該會吸引很多日本旅客吧。同時他也認為「騎樓」是真的很棒的制度，但是對擁有騎樓的樓主來說，也是很麻煩的制度。他表示在日本有比較多的商店街，但是民間管理的騎樓幾乎都沒有，去過日本的人可能會覺得下雨天走路觀光有點麻煩。

台灣網友對此話題紛紛回應，「年輕一輩的，都不太願意買透天，有騎樓就有人跑來亂停車、亂丟垃圾，還會有奇怪的人跑來抽菸」、「日本商店街普遍有的雨遮屋頂台灣也沒有啊⋯各有各的方便」、「騎樓空間是一個好的規劃，只可惜私利還是大於公益，公德心也是一種文化表現」、「現在台灣騎樓被屋主停自家車，店家堆置雜物，行人只能在屋外跟機車搶道步行了」、「騎樓的乾淨要看當地行政區的規定」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

行人 騎樓

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