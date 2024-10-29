戳洞、用牙啃…養樂多怎麼喝？ 官方曝正確飲用法
日本主打乳酸菌飲料的養樂多品牌問世已將近90年，受到許多人的喜愛，「養樂多媽媽」的銷售模式，印象也深植人心。但喝養樂多該用吸管還是戳洞喝？常成為討論話題，現在養樂多官方揭曉正確飲用方式──撕開上蓋。
日本媒體《Jタウンネット》在2020年5月時針對怎麼喝養樂多做過問卷調查，收集了3113名日本民眾意見，其中逾70%民眾是撕開瓶蓋後飲用，有24.1%的人是用指甲、手指、牙齒或牙籤在蓋子上戳洞，另有4%的人是採用其他方式。
問卷調查結果出爐後，日媒《Jタウンネット》也結果告知養樂多公司，並詢問是否有建議的飲用方式？對此，養樂多公關部代表回應「製造商是預設撕開蓋子飲用」，建議先將養樂多鋁箔上蓋的皺褶裙邊掀起至平整狀態，然後再緊握瓶身慢慢撕開鋁箔紙後，即可飲用。
廠商也提醒，若用指或尖銳物品戳洞飲用，鋁箔紙的邊緣有可能會刮傷嘴唇或手指，因此不建議戳洞飲用。
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