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幫朋友代墊5000多元討不回 她崩潰：一定要撕破臉？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友崩潰自己幫朋友代墊後，朋友沒有償還5000多元的代墊費。情境示意圖。圖／Ingimage
一名網友崩潰自己幫朋友代墊後，朋友沒有償還5000多元的代墊費。情境示意圖。圖／Ingimage

朋友之間談錢傷感情，日前有位網友表示，她幫朋友代買東西，付了5000元，已經過兩個月了，對方遲遲未給錢，讓她氣得直呼「難道要撕破臉，講難聽話去要錢嗎？有夠煩的」。

一名網友在PTT女板發文表示，「我幫朋友買東西，代付了5000多元，但已經兩個月了，朋友說好轉給我也沒給 ，她一直忘記，搞得我要苦口婆心跟她提醒，對方還一直拖，難道要到撕破臉，講話難聽這樣去要嗎？有夠煩的」。

對此，許多網友建議「要不回來就在共同群組宣傳？」、「去社群媒體像是臉書、IG留言，反正妳們也不再是朋友了吧」、「問她現在有多少錢？有多少轉多少，立刻轉！這樣她就沒法拿忘記當藉口，每天多少要一點回來，直到還完為止」、「妳給東西的時候沒直接要錢？」、「就是要撕破臉，比她更厚臉皮，要追究到底，就是要死纏著她，不然她就當妳好欺負，她繼續裝傻就好」、「代墊等於妳請客，自己要先有這認知，若代墊金額會影響到妳，那就別幫忙，這種事不可能忘記，要嘛不想給想凹，要嘛沒錢給，就這麼簡單而已」、「會忘記就是沒放在心上，不當一回事，不然妳渴望向法院請求支付命令，走法律途徑」。

「友人借錢不還」也是網路老話題，大部分人都建議，「借錢給『朋友』真的要有拿不回來的心理準備」、「敢借就要敢接受人家不還或還不出來，不然不要借」、「所以絕對不要借錢給別人」。

代買 朋友

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