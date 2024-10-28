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幫搶周董三張票！好友竟考慮高價轉售 她內心矛盾：到底該不該管

聯合新聞網／ 綜合報導
幫好友搶到三張周杰倫演唱會的票，好友竟考慮高價轉售。 示意圖／ingimage
幫好友搶到三張周杰倫演唱會的票，好友竟考慮高價轉售。 示意圖／ingimage

周董睽違七年台灣開唱，入場券開賣即被搶光，黃牛光是預售就開出了天價，一名網友在Dcard抒發心情，她表示日前幫朋友搶了三張周杰倫的票，不料朋友看到黃牛開出的天價後也動起了歪心思，而幫搶到票的她心裡五味雜陳，貼文曝光後吸引網友紛紛回覆。

網友以「幫朋友搶到周杰倫 但他想賣掉當黃牛」為標題，表示日前她兩次搶票總共搶到五張，除了自己跟男朋友的兩張，另外三張原價賣給國中同學，因為互相認識想說五個人可以一起去看，但朋友這兩天在網路看到太多離譜的票價，國中同學似乎打算轉賣賺錢，原PO表示雖然票已經賣給他了，但不希望朋友當黃牛，就算要賣掉，想建議可原價讓給其他想去的朋友。基於票已經轉手了覺得自己不應該管，但又有很矛盾的心情。

貼文一出吸引大批網友紛紛回覆，「完全不勞而獲耶！好不要臉」、「朋友辛苦幫你搶的票拿去高價轉賣，就算是有給朋友錢，一般也不會做這種沒情商的事吧」、「我會對朋友超傻眼，會叫他把票還我然後退錢，如果他拒絕以後應該不會往來了」、「拿別人搶的票還想轉賣，真的很可悲」。

還有人分享朋友的超衰經驗，表示朋友遇到類似的事情，原價轉讓，結果被人家拿去高價轉賣，然後是「朋友」收到法院傳票。

周杰倫 演唱會 黃牛票

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